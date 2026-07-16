Presunto Feminicida de Mónica Briseth Tiene Orden de Aprehensión por Denuncia de Expareja

El fiscal general de Nuevo León confirmó que un expareja del presunto feminicida de Mónica Briseth lo denunció por presunto abuso

Policía de Apodaca en colonia donde encontraron a Mónica BrisethMónica Briseth fue encontrada en la colonia Arbolada, en Apodaca. Foto: N+

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El fiscal de Nuevo León confirma: el presunto feminicida de Mónica Briseth, denunciado por su expareja, enfrenta cargos de violación y feminicidio. Sigue la investigación en curso.

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