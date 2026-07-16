Presunto Feminicida de Mónica Briseth Tiene Orden de Aprehensión por Denuncia de Expareja

Al presunto feminicida de Mónica Briseth, se le está ejecutando una orden de aprehensión por el delito equiparable a violación, derivado de una denuncia interpuesta por una de sus exparejas. El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, sostuvo que, a la carpeta de investigación ya se le añadió el delito de feminicidio.

Tenía una relación sentimental con la persona, se le está ejecutando una orden de aprehensión por equiparable a violación y se está integrando a la carpeta por feminicidio.

Fueron los familiares de la víctima de 32 años de edad, quienes la localizaron sin vida, durante la tarde del domingo 12 de julio, al interior de la casa del presunto feminicida que se encuentra bajo investigación. El hallazgo se dio en la colonia Arbolada, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, donde una cámara de seguridad la captó bajando de un auto.