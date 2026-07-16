Encuentran Camioneta Presuntamente Utilizada en Feminicidio de Pamela Yajaira en Nuevo León

Agentes Ministeriales aseguraron una camioneta presuntamente utilizada en el feminicidio de Pamela Yajaira, quien perdió la vida debido a las quemaduras que le provocaron en un violento ataque el pasado 10 de julio en el municipio de Juárez, Nuevo León. El vehículo fue localizado la mañana del jueves 16 de julio en la colonia Lomas de Tolteca, en el municipio de Guadalupe.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como detectives de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encontraron la camioneta color azul estacionada en el cruce de las calles Privada Emilio Carranza y Lomas de Guadalupe.

Las autoridades informaron que el vehículo contaba con las mismas características del que fue utilizado en el crimen, por lo que llevaron a cabo el aseguramiento. Supuestamente, el responsable habría dejado la camioneta en dicha zona despoblada del municipio de Guadalupe después de prenderle fuego a la víctima. Los detectives continúan con la búsqueda de pistas para esclarecer el caso de Pamela Yajaira.

¿Qué más se sabe sobre el feminicidio de Pamela Yajaira?

De acuerdo con las indagatorias, el crimen ocurrió durante la madrugada del viernes 10 de junio en las calles del municipio de Juárez, Nuevo León, antes de que Pamela Yajaira de 25 años de edad llegara a un hospital con quemaduras graves en su cuerpo.

La línea de investigación apunta que la joven fue citada por un hombre que presuntamente conoció a través de Facebook, quien la privó de la libertad y la llevó a una quinta en la colonia Lomas del Sol, para luego rociarle gasolina y prenderle fuego, causándole quemaduras en un 95 por ciento de su cuerpo.

Horas después, Pamela fue localizada sobre la calle Artículo 123, en el mismo sector donde ocurrió la agresión, aún con vida y consciente, por lo que logró rendir su declaración ante las autoridades y fue trasladada a un hospital para su atención médica donde horas más tarde perdió la vida.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH