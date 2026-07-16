Encuentran Camioneta Presuntamente Utilizada en Feminicidio de Pamela Yajaira en Nuevo León

Autoridades localizaron un vehículo con las mismas características que la camioneta utilizada en el caso de Pamela Yajaira, agredida con gasolina en Juárez

Localizan camioneta relacionada con feminicidio de Pamela YajairaLa camioneta fue localizada en calles del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Foto: N+

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Localizan vehículo vinculado al feminicidio de Pamela Yajaira en Nuevo León. El crimen ocurrió tras una cita por Facebook. Conoce los detalles de este caso.

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