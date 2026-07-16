Localizan a Dos Hombres Sin Vida en Ciudad Juárez; Estaban Atados de las Manos

Durante la madrugada de este jueves 16 de julio, fueron localizadas dos personas sin vida en el cruce de las calles Flamingo y Pablo López, de la colonia Granjas de Chapultepec, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas en el sitio, vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911 luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al salir del lugar, observaron los dos cuerpos sobre la vialidad y un vehículo negro que huyó a exceso de velocidad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron que se trataba de dos hombres atados de las manos y con impactos de arma de fuego. Los agentes resguardaron la zona y notificaron a las demás corporaciones de seguridad.

Fiscalía Investiga el Doble Homicidio

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias, con el objetivo de determinar cómo ocurrieron los hechos.

Posteriormente, se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de las víctimas ni sobre los responsables.