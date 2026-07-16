Localizan a Dos Hombres Sin Vida en Ciudad Juárez; Estaban Atados de las Manos

Dos hombres fueron localizados sin vida en calles de la colonia Granjas de Chapultepec; presentaban impactos de arma de fuego y estaban atados de las manos.

Fiscalía Investiga el Doble HomicidioFiscalía Investiga el Doble Homicidio. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Madrugada violenta en Ciudad Juárez: dos cuerpos encontrados en Granjas de Chapultepec. Vecinos reportaron disparos. Autoridades investigan. Infórmate sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+