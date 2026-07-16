Localizan Restos Óseos y un Cuerpo en Operativo de Búsqueda en Tecate

Autoridades y familiares participaron en un operativo que permitió localizar restos óseos y un cuerpo en Lomas de Santa Anita

Localizan Restos Óseos y un Cuerpo en Operativo de Búsqueda en TecateLocalizan Restos Óseos y un Cuerpo en Operativo de Búsqueda en Tecate | Foto: Comisión Local de Búsqueda

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubrimiento en Tecate: restos óseos y un cuerpo hallados gracias a un operativo conjunto de familiares y autoridades. La investigación continúa para revelar su identidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+