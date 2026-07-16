Localizan Restos Óseos y un Cuerpo en Operativo de Búsqueda en Tecate

La Comisión Local de Búsqueda de Baja California informó que, como resultado de un operativo realizado en distintos puntos del municipio de Tecate, fueron localizados restos óseos y un cuerpo, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para su análisis e identificación.

Las acciones formaron parte de la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas y contaron con la participación de familiares, autoridades estatales y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la Comisión Local de Búsqueda, las labores se desarrollaron en Rancho Las Brisas, El Hongo y Lomas de Santa Anita, siendo este último punto donde se obtuvieron resultados positivos gracias a información proporcionada de manera anónima.

Durante la jornada fueron localizados restos óseos y un cuerpo, por lo que personal ministerial inició las diligencias correspondientes para realizar los estudios científicos que permitan determinar su identidad.