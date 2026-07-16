Golpe al CJNG: Detienen en CDMX al ‘Ocra’, Principal Líder del Huachicol en Edomex

La Secretaría de Marina (Semar) informó hoy, 16 de julio de 2026, que en un operativo conjunto fue detenido David ’N’, alias Ocra, presunto principal líder del huachicol en Estado de México, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionado con varios delitos, entre ellos extorsión bajo el esquema gota a gota.

En un comunicado, la Semar detalló que David ’N’ fue arrestado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el miércoles, 15 de julio de 2026.

En el operativo conjunto participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de la Fuerza de Tarea Marina, del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Policía Metropolitana de Ecatepec.

Ocra, objetivo prioritario de primer nivel en Edomex

De acuerdo con la Semar, David ’N’ estaba considerado como un objetivo prioritario de primer nivel para las autoridades de Estado de México. Además, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Según el informe, la organización delictiva a la que presuntamente pertenece Ocra tiene presencia en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec, donde estaría relacionado con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidio y cobro gota a gota.

David ’N’ fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.

La Secretaría de Marina señaló que, con este tipo de acciones, reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para así fortalecer el Estado de Derecho, combatir a los grupos generadores de violencia y contribuir a la construcción de un entorno de paz y seguridad para la población mexicana.

RMT