Golpe al CJNG: Detienen en CDMX al ‘Ocra’, Principal Líder del Huachicol en Edomex

David ’N’ fue arrestado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Detención de David 'N', alias 'Ocra', en CDMXDetención de David 'N', alias 'Ocra', en CDMX. Foto: Semar

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David 'N', alias Ocra, líder del huachicol vinculado al CJNG, fue arrestado en CDMX. Su detención es un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado en Edomex.

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