Muere Niño Arrollado por Camioneta Mientras Jugaba con sus Amigos en Saltillo

La tarde del 15 de julio, un niño de siete años murió atropellado por una camioneta sobre la avenida Los Cárdenas, en la colonia Brisas Poniente de Saltillo.

Los hechos ocurrieron cuando el niño, identificado como Jesús Emiliano, se encontraba jugando con otros menores en el camellón.

Tras el impacto, presuntamente la camioneta arrastró el cuerpo del menor por casi 20 metros. De manera preliminar, se indicó que el conductor circulaba a exceso de velocidad en una zona habitacional donde existen señalamientos de cruce peatonal y límite de velocidad por tratarse de un área escolar.

Jesús Emiliano vivía en Monterrey junto con sus padres; sin embargo, desde hacía semana y media se encontraba de vacaciones en la casa de sus abuelos, ubicada en la colonia Brisas Poniente.

Frente al domicilio donde ocurrió el accidente, vecinos colocaron una cruz de cal, veladoras y flores de bugambilia en memoria del menor.