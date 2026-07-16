Muere Niño Arrollado por Camioneta Mientras Jugaba con sus Amigos en Saltillo

Un niño de siete años murió al ser arrollado por una camioneta en la colonia Brisas Poniente en Saltillo.

Muere Niño Arrollado por Camioneta Mientras Jugaba con sus Amigos en SaltilloVecinos colocaron una cruz con cal, veladores y flores en el lugar del accidente. Foto: N+

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Impactante accidente en Saltillo: Jesús Emiliano, de 7 años, muere atropellado por una camioneta en zona escolar. El conductor fue detenido. Detalles del caso aquí.

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