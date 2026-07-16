Persecución Termina en Carambola sobre la Autopista Siglo XXI en Puebla; Hay Varios Lesionados

Se desata persecución tras robo de un camión de carga en la autopista Siglo XXI, hay dos detenidos, vehículos dañados y varias personas lesionadas.

Accidente en la autopista Siglo XXI.Accidente en la Autopista Siglo XXI tras persecución. Foto: X @ElTxoroMatutino

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Caos en la Autopista Siglo XXI: persecución policial culmina en accidente con heridos y detenidos. ¿Qué provocó este dramático suceso? Infórmate aquí.

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