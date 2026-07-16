Persecución Termina en Carambola sobre la Autopista Siglo XXI en Puebla; Hay Varios Lesionados

Una persecución sobre la autopista Siglo XXI terminó con la detención de dos hombres y un aparatoso accidente que dejó varias personas lesionadas y prensadas entre los vehículos involucrados en los límites de Jantetelco y el estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, los sospechosos viajaban en un camión de carga y, durante su intento por escapar, provocaron el percance a la altura del kilómetro 46, en dirección al estado de Morelos.

Persecución en la Autopista Siglo XXI deja dos detenidos y varios lesionados

Elementos de la Policía Estatal de Puebla mantuvieron la persecución hasta lograr la ubicación y aseguramiento de los dos presuntos responsables; Al lugar también arribaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Minutos después, paramédicos y personal de rescate utilizaron equipo hidráulico para liberar a las personas que quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos. Los lesionados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados para su valoración médica.

Las autoridades ya realizan las investigaciones para determinar las responsabilidades por este presunto intento de robo que terminó en un choque múltiple.

Persecución y balacera termina en un choque en Tehuacán, Puebla

La noche de este lunes se registró una persecución y balacera por varias calles de la ciudad de Tehuacan, Puebla. Tres camionetas se perseguían mutuamente, tratando de cerrarse el paso sobre el boulevard Socorro Romero para seguir por la Vía Puebla donde se registró un enfrentamiento a mano armada entre los ocupantes de estas unidades.

Tan solo unos segundos después llegaron a la 7 Poniente y 24 Sur, donde una de las camionetas chocó y otra más fue interceptada por elementos policiales, mientras que el tercer vehículo logró escapar.

Dos personas fueron aseguradas en posesión de fusiles de asalto y fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales. El sitio de la detención fue cerrado por elementos policiales, para resguardarlo y permitir a personal de la agencia del ministerio público realizar la diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Con información de N+

MCS