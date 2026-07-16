Investigan Rancho en Ensenada tras Rescate de Pony por Maltrato; Revisan Posibles Multas

El pony que presuntamente era víctima de maltrato animal y fue rescatado durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado en un rancho de Maneadero también dio origen a procedimientos administrativos por parte del Ayuntamiento de Ensenada.

Además de la investigación penal, autoridades municipales revisan posibles infracciones relacionadas con las condiciones en que se encontraba el ejemplar y con presuntas afectaciones al medio ambiente.

Ayuntamiento investiga presunto maltrato y daños ambientales

De acuerdo con la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, las inspecciones comenzaron tras una denuncia ciudadana y permitieron ubicar el rancho donde permanecía el pony.

Durante la revisión, personal municipal detectó la presencia de heces de equinos tanto en la zona de playa como en un humedal del Estero de Punta Banda, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos contra el negocio de renta de caballos.

Asimismo, las autoridades informaron que solicitaron al propietario acreditar el manejo y disposición final de los residuos generados por la actividad; sin embargo, no presentó documentación que comprobara su recolección.

¿De cuánto podría ser la multa?

El Ayuntamiento de Ensenada informó que, una vez concluido el procedimiento administrativo, se determinarán las sanciones correspondientes, las cuales podrían alcanzar hasta 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a alrededor de 82 mil pesos, en caso de acreditarse las irregularidades.

Mientras tanto, la investigación ministerial por el presunto maltrato animal continúa a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Como parte del operativo, la Fiscalía aseguró al pony, el cual recibió atención médico-veterinaria especializada.

Con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el ejemplar fue trasladado al Club Hípico de Tijuana, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las investigaciones y se determina su situación legal.

Información Patricia Lafarga

APG