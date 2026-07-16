Investigan Rancho en Ensenada tras Rescate de Pony por Maltrato; Revisan Posibles Multas

Autoridades revisan posibles infracciones por daño ambiental que podrían llegar hasta los 82 mil pesos

Investigan Rancho Donde Fue Rescatado Pony por Presunto Maltrato en EnsenadaInvestigan Rancho Donde Fue Rescatado Pony por Presunto Maltrato en Ensenada | Foto: FGE

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Autoridades investigan un rancho en Ensenada tras rescatar un pony maltratado. Posibles multas por daño ambiental podrían llegar a 82 mil pesos. Conoce más detalles.

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