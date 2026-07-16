Detienen a Hombre con Casi 40 Kilos de Cristal en la Carretera Ahumada-Ciudad Juárez

Daniel N., originario de la Ciudad de México, fue detenido cuando se dirigía de la ciudad de Chihuahua hacia Ciudad Juárez con casi 40 kilogramos de cristal

Quedó a Disposición de las Autoridades FederalesQuedó a Disposición de las Autoridades Federales. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Daniel N. fue interceptado con casi 40 kg de cristal en la carretera Ahumada-Ciudad Juárez. Las autoridades investigan su destino hacia EE.UU.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+