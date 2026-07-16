Detienen a Hombre con Casi 40 Kilos de Cristal en la Carretera Ahumada-Ciudad Juárez

La noche del pasado miércoles 15 de julio fue detenido un hombre identificado como Daniel N., de 33 años y originario de la Ciudad de México, a quien le aseguraron casi 40 kilogramos de cristal, presuntamente destinados a ser cruzados hacia Estados Unidos a través de esta frontera.

Detención Ocurrió en un Punto de Inspección

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el sujeto se dirigía de la ciudad de Chihuahua hacia esta frontera por la carretera Ahumada-Ciudad Juárez a bordo de una camioneta blanca, cuando fue interceptado por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en el punto de inspección ubicado en el kilómetro 321.

Quedó a Disposición de las Autoridades Federales

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron la droga distribuida en más de 50 paquetes envueltos en plástico transparente. Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento de la camioneta, la sustancia ilícita y del conductor.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República, autoridad que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.