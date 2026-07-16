Incendian Negocio de Lavado de Autos en Ciudad Juárez; Reportan Dos Vehículos Dañados

Como evidencia, autoridades aseguraron un galón con gasolina y un encendedor; los responsables huyeron en una camioneta blanca.

Cámaras de Seguridad Podrían Ayudar a Ubicar a los ResponsablesCámaras de Seguridad Podrían Ayudar a Ubicar a los Responsables. Foto: N+

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Un autolavado en Ciudad Juárez fue incendiado, dejando dos autos dañados. Se halló un galón de gasolina y un encendedor. Las cámaras podrían identificar a los culpables.

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