Incendian Negocio de Lavado de Autos en Ciudad Juárez; Reportan Dos Vehículos Dañados

La mañana de este jueves 16 de julio se registró un incendio en un negocio de lavado de vehículos, ubicado sobre la avenida Manuel Gómez Morín y Camino Escudero, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas en el lugar, varios sujetos acudieron al negocio y, presuntamente, rociaron gasolina en el sitio para posteriormente prenderle fuego, lo que dejó como saldo un puesto de comida y dos vehículos dañados.

Aseguran Evidencia en el Lugar

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General del Estado, quienes resguardaron la zona para permitir que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaran las labores correspondientes para sofocar el fuego.

Cámaras de Seguridad Podrían Ayudar a Ubicar a los Responsables

En el lugar, autoridades informaron que los presuntos responsables viajaban a bordo de una camioneta tipo pickup de color blanco. Además, como parte de las evidencias, fue asegurado un galón con gasolina y un encendedor.

Asimismo, señalaron que existen cámaras de videovigilancia en el sector, por lo que las grabaciones podrían contribuir a identificar a los responsables del incendio.