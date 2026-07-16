¿Pueden Endurecerse las Sanciones para Menores Involucrados en Homicidios en Baja California?

El homicidio del conductor de plataforma en Mexicali reabrió el debate sobre las sanciones que enfrentan los menores de edad que cometen delitos graves en Baja California

¿Pueden Endurecerse las Sanciones para Menores Involucrados en Homicidos en BC?Foto: N+

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¿Deberían endurecerse las sanciones para menores en delitos graves? El caso del conductor en Mexicali reabre el debate. Descubre qué dicen los expertos sobre la legislación actual.

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