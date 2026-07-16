Automóvil Derriba Muro de una Casa y Lesiona a una Mujer en Puebla

El conductor se impactó contra la vivienda ubicada en Bosques de Manzanilla, Puebla, dejando a una persona lesionada que fue trasladada a un hospital.

Mujer termina lesionada tras choque en Puebla.Accidente en Bosques de Manzanilla en Puebla. Foto: PC Puebla

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Madrugada de terror en Puebla: un coche choca contra una vivienda en Bosques de Manzanilla. Una mujer fue hospitalizada. Conoce más sobre este impactante suceso.

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