Automóvil Derriba Muro de una Casa y Lesiona a una Mujer en Puebla

Durante la madrugada de este jueves 16 de septiembre, un vehículo protagonizó un choque contra una vivienda ubicada en la colonia Bosques de Manzanilla en la ciudad de Puebla, dejando como saldo severos daños materiales y una mujer lesionada.

El fuerte impacto derribó parte de la barda del inmueble causando temor entre los habitantes del domicilio y provocando heridas en una persona, por lo que de inmediato se dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

Mujer resulta lesionada tras choque contra vivienda en la colonia Bosques de Manzanilla

Elementos de la Coordinación de Protección Civil arribaron al inmueble para atender el accidente, mientras que paramédicos atendieron a una mujer de 31 años quien resultó lesionada, por lo que le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital para continuar con la valoración médica.

🚨 En Bosques de Manzanilla, Puebla, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un percance vehicular en el que un automóvil impactó contra un domicilio. Una mujer de 31 años resultó lesionada; fue valorada en el lugar y trasladada para recibir atención médica.



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Agentes de seguridad acordonaron la zona en la colonia Bosques de Manzanilla mientras se llevaban acabo una revisión estructural del inmueble, para descartar el riesgo de otro colapso.

Finalmente, las autoridades dieron a conocer que tras este accidente en la ciudad de Puebla, no se reportaron más afectados, sin embargo, el llamado sigue presente para los automovilistas pues respetar los limites de velocidad puede ser clave para evitar este tipos de siniestros.

Conductor es impactado tres veces por el mismo vehículo en Puebla

Un automovilista fue embestido en tres ocasiones por un vehículo gris mientras circulaba por Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla.

El afectado relató que el primer choque ocurrió en el Boulevard Xonacatepec, minutos más tarde recibió un segundo golpe en la calle 3-E, y aseguró que ambos episodios fueron provocados por el mismo conductor.

Tras el segundo percance, la víctima decidió grabar al ocupante del automóvil hasta la zona del Periférico Ecológico para presentar el reporte, sin embargo, según su versión, el presunto responsable se percató que era grabado, frenó bruscamente, metió reversa y volvió a impactar la unidad antes de escapar; la agresión quedó captada en video.

Ante esta situación, el ciudadano pide apoyo para identificar al presunto responsable y advertir a otros conductores, a fin de evitar que enfrenten un hecho similar.

Con información de N+

MCS