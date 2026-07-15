Localizan Sin Vida a Joven Motociclista que Cayó al Canal de Valsequillo en Puebla

El cuerpo de Emilio Dosseti fue rescatado en la zona del sifón de aguas negras, en Santa Rosa Tecamachalco, tras caer al Canal de Valsequillo.

Localizan sin vida a Emilio en el Canal de Valsequillo.Localizan cuerpo sin vida en Canal de Valsequillo. Foto: PC Puebla

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Emilio Dosseti, joven de 21 años, fue hallado sin vida en el Canal de Valsequillo. Descubre cómo se llevó a cabo la búsqueda que movilizó a toda la región.

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