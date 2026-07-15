Localizan Sin Vida a Joven Motociclista que Cayó al Canal de Valsequillo en Puebla

Luego de dos días de búsqueda en el Canal de Valsequillo, localizaron el cuerpo del motociclista Emilio Dosseti Michimani tras caer en el afluente en inmediaciones de Tecali de Herrera, Puebla.

La mañana de este 15 de julio se confirmó el hallazgo del joven de 21 años de edad quien había sido reportado como desaparecido luego de asistir a una fiesta, desde el 11 de julio en la Magdalena Cuaxiiaxtla, pueblo El Corral en el municipio referido.

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Búsqueda de Emilio Dosseti Michimani en Canal de Valsequillo de Puebla

La Dirección Estatal de Protección Civil implementó un operativo con los tres ordenes de gobierno para dar con su ubicación luego de localizar la motociclista en la que iba a bordo; Para ello, se instalaron seis puntos de rastreo entre el sifón y el municipio de Tecamachalco, además, la Conagua iba a cerrar compuertas por 24 horas para facilitar maniobras.

Elementos de la Semar, Policía Estatal, Protección Civil Municipal de Tecali de Herrera, Tecamachalco y Tepeaca trabajaron de manera coordinada para esta exhaustiva búsqueda, teniendo como resultado la localización del cuerpo. Además, recibieron apoyo de Bomberos, Rescate Canino y municipios de la región.

Localizan sin vida a motociclista desaparecido en el Canal de Valsequillo en Puebla

Emilio Dosseti Michimani fue localizado al rededor de las 10:00 de la mañana en el puente de San Juan Tecamachalco en la zona del sifón de aguas negras.

🕯 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, localizó y extrajo un cuerpo en el Canal de Valsequillo, luego de dos días de intensa búsqueda.



Sus características coinciden con las de Ernesto, desaparecido desde el 12 de julio; se espera la identificación por parte de las… pic.twitter.com/9YqJswSbGY — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 15, 2026

De manera preliminar se sabe que las autoridades percibieron que la vestimenta que portaba (Sudadera negra, pantalón de mezclilla negro y tenis color negro) correspondía con la ficha de búsqueda de Emilio, y una vez que lograron rescatar el cuerpo con apoyo de equipo especializado, localizaron una identificación.

El personal correspondiente dio aviso a sus familiares, mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes para que posteriormente el cuerpo fuera entregado a sus seres queridos. Cabe destacar que se espera la identificación por parte de las autoridades ministeriales.

Con información de N+

MCS