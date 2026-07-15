Caso de Salgado Araujo: Autoridades de EUA Informan de Presunta Droga Hallada en su Camioneta

Una orden de registro federal, presentada en la corte del Distrito Sur de Texas bajo el expediente 4:26-mc-06575, documenta el hallazgo de tres bolsas de plástico con una sustancia sospechosa en la camioneta de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano de 52 años que murió el 7 de julio tras ser baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston.

El documento, difundido por la periodista Brooke Taylor, de Fox News, ubica el hallazgo en el tablero del vehículo, entre los asientos del conductor y del pasajero.

Según la orden de registro:

"Sustancia blanca similar a cristales en el medio del tablero, entre el lado del conductor y del pasajero del vehículo".

Lo que muestran las imágenes del expediente

Tres bolsas de plástico con una sustancia blanca cristalina sobre el tapete del vehículo.

Reglas de plástico amarillo y un frasco de medicamento sobre el tablero.

Un cordón, una madeja de hilo rojo y una llave de herramienta en el asiento.

Documento judicial fechado el 14 de julio de 2026 en el Distrito Sur de Texas.

Antecedentes del caso

Salgado Araujo, quien no tenía antecedentes penales y había vivido 35 años en Estados Unidos, conducía a su cuadrilla de construcción hacia un trabajo en Houston cuando fue baleado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del cual depende el ICE, señaló que Salgado Araujo embistió un vehículo del ICE y que un agente federal disparó su arma en defensa propia.

Su muerte generó protestas en Houston y demandas de una investigación independiente por parte de legisladores demócratas y de su familia.

El caso se suma a un reclamo más amplio de México

El hallazgo se conoce mientras el gobierno de México solicitó formalmente a fiscales estatales de Estados Unidos investigar penalmente casos de migrantes muertos bajo custodia del ICE o durante operativos, petición que también se enviará al Departamento de Justicia estadounidense.

La cancillería mexicana indicó que, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, 17 migrantes mexicanos han muerto en el contexto de operativos migratorios: 14 bajo custodia del ICE y tres durante operaciones de la agencia.

En un caso relacionado, el ICE informó que un venezolano de 45 años, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, murió el lunes mientras era trasladado entre centros de detención en Georgia.

Con este deceso suman 22 los migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va de 2026, tras los 33 registrados en 2025, de acuerdo con el conteo de la organización National Immigration Project.

Sobre la causa de muerte de Arenas Silva, el ICE señaló en un comunicado:

"Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior."

Con información de AP y EFE.

CT