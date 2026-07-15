Caso de Salgado Araujo: Autoridades de EUA Informan de Presunta Droga Hallada en su Camioneta

Una orden de registro federal detalló el hallazgo de tres bolsas con una sustancia sospechosa dentro de la camioneta del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, asesinado por el ICE en Houston

Caso de Salgado Araujo: Autoridades de EUA Informan de Presunta Droga Hallada en su CamionetaMonumento conmemorativo en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a tiros por agentes del ICE la semana pasada. Foto: AP / Archivo

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Hallazgo de presunta droga en camioneta de Salgado Araujo tras su muerte por ICE