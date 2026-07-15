Ordenan a Maduro y Otros Chavistas Pagar 314 MDD por Secuestro, Tortura y Terrorismo

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a varios chavistas pagar 314 millones de dólares como indemnización a un grupo de ciudadanos estadounidenses que promovió una demanda por presuntos casos de secuestro, tortura y terrorismo.

La resolución fue emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, que determinó la responsabilidad civil de diversos integrantes del gobierno venezolano y otros señalados en el proceso judicial.

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La demanda fue presentada por más de una decena de ciudadanos estadounidenses, quienes acusaron haber sido víctimas de delitos relacionados con secuestro, tortura y actos de terrorismo.

Tras analizar el caso, el tribunal estadounidense resolvió que los demandantes tienen derecho a recibir una indemnización conjunta por 314 millones de dólares, monto que deberá ser cubierto por las personas declaradas responsables dentro del proceso.

¿Quiénes fueron incluidos en la resolución?

Además de Nicolás Maduro, la decisión judicial también alcanzó a otros funcionarios y personas relacionadas con el gobierno venezolano.

Entre ellos se encuentran:

Diosdado Cabello, actual ministro del Interior.

Vladimir Padrino, ministro de Agricultura.

Alex Saab, empresario y exfuncionario venezolano detenido en Miami.

El grupo criminal conocido como el Cártel de los Soles.

Maikel José Moreno Pérez.

Néstor Luis Reverol.

Tarek William Saab.

La resolución establece que estas personas y organizaciones son responsables del pago de la indemnización determinada por la corte.

Aunque la demanda incluía a diversos integrantes del chavismo, el juez excluyó del pago a Delcy Rodríguez, quien figura como presidenta encargada de Venezuela, por lo que no fue considerada responsable en esta resolución judicial.

FBPT