Ordenan a Maduro y Otros Chavistas Pagar 314 MDD por Secuestro, Tortura y Terrorismo

Maduro y altos funcionarios venezolanos deben pagar 314 millones de dólares por secuestro y terrorismo, según fallo de un juez en Florida

EUA desestima petición de MaduroNicolás Maduro fue detenido en una intevención unilateral de EUA en Venezuela. Foto: Archivo | Reuters
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