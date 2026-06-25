Tras Terremotos en Venezuela, Nicolás Maduro Llama a la Unión, Serenidad y al Amor

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, mandó un mensaje de solidaridad a su país luego de los terremotos del miércoles, donde señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde permanecen Maduro y su esposa Cilia Flores en una prisión federal, le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

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"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (Policía), FANB (Ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", agrega.

Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir".

Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026

Continúa, indicando que "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas (…) y también saldrán “fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

Su mensaje lo concluye al expresar:

"Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!"

Saldo

Hasta la noche del miércoles el saldo oficial provisional de los terremotos de intensidad 7,2 y 7,5, es de 32 muertos y 700 heridos.

Con información de EFE

LECQ