Tras Terremotos en Venezuela, Nicolás Maduro Llama a la Unión, Serenidad y al Amor
En un escrito difundido en sus redes sociales le dice al pueblo de Venezuela que es el momento de la máxima unión, solidaridad y acción
Foto: Reuters
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En medio de la tragedia, Maduro pide máxima unión y acción en Venezuela. Con 32 fallecidos, el país enfrenta una nueva prueba de fortaleza.
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PorRedacción N+
El presidente depuesto de Venezuela,Nicolás Maduro, mandó un mensaje de solidaridad a su país luego de los terremotos del miércoles, donde señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".
En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde permanecen Maduro y su esposa Cilia Flores en una prisión federal, le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".
"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (Policía), FANB (Ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", agrega.
Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir".
Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR