Tras Terremotos en Venezuela, Nicolás Maduro Llama a la Unión, Serenidad y al Amor

En un escrito difundido en sus redes sociales le dice al pueblo de Venezuela que es el momento de la máxima unión, solidaridad y acción

Venezolanas esperan en el lugar de un edificio derrumbado mientras los equipos de emergencia buscan a sus familiares.Foto: Reuters

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En medio de la tragedia, Maduro pide máxima unión y acción en Venezuela. Con 32 fallecidos, el país enfrenta una nueva prueba de fortaleza.

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