Seguridad

Guardia Nacional Mantiene Operativo en las Principales Carreteras por Temporada Vacacional

En estas vacaciones la GN implementa un operativo especial en carreteras para promover la seguridad en el camino. La autopista México-Cuernavaca es una de las más utilizadas, y de las más peligrosas

Patrulla de la Guardia Nacional.GN mantiene operativo en principales carreteras del país por vacaciones. Foto: Facebook Guardia Nacional

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