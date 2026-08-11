Guardia Nacional Mantiene Operativo en las Principales Carreteras por Temporada Vacacional

Como cada año, con las vacaciones de verano, incrementa la afluencia vehicular de las principales vías carreteras del país.

Para evitar accidentes, la Guardia Nacional inició el pasado 16 de julio un operativo para concientizar a los automovilistas y apoyarlos para que lleguen con bien a su destino.

Al respecto David Gómez, elemento de la Guardia Nacional, indicó:

"Evite hacer paradas momentáneas en lugares no establecidos o aislados para evitar robos, debe de verificar constantemente la cantidad de combustible con la que usted está transitando, así como portar en todo momento en cinturón de seguridad"

Autopista México-Cuernavaca

La autopista México-Cuernavaca es una de las carreteras con mayor afluencia, pero también una de las más peligrosas.

Como lo refiere Enrique Ruiz, un automovilista:

"Los sábados y domingos es tremendo con las motos de verdad, yo viajo mucho de Morelos para acá la Ciudad de México y sí con las motos hay que tener más precaución"

Recomendaciones

Revisar las condiciones mecánicas y el vehículo y no exceder los límites de velocidad, son algunas de las recomendaciones que la Guardia Nacional hace a los automovilistas.

Por su parte el general Juan Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional en Ciudad de México, recomendó:

"Que salgan con suficiente tiempo de anticipación a los destinos a donde van en tercer lugar que viajen con los límites permitidos de velocidad, que no usen el acotamiento que es para vehículos de emergencia, que no viajen cansados y sobre todo que disfruten sus vacaciones sabiendo que la Guardia Nacional vigila las carreteras"

El operativo de la Guardia Nacional en las vías carreteras es constante, pero continuará con un mayor número de elementos hasta el próximo 31 de agosto por la alta afluencia de vacacionistas.

Con información de Carlos Guerrero.

LECQ