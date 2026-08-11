Reportan Más de 2 Mil Muertos a Causa del Ébola en República Democrática del Congo

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó que ya son 2 mil 11 los muertos confirmados por ébola, con lo que el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo se acerca a convertirse en la segunda epidemia de este virus más letal de la historia registrada hasta ahora.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación, con datos recopilados hasta el 9 de agosto, se han registrado hasta ahora 4 mil 381 casos confirmados de ébola, lo que sitúa la letalidad en el 45.9%.

Además, 704 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalizados" y 869 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 86.7%.

Provincias afectadas

Cinco provincias congoleñas son las más afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

El Ministerio detalló que la respuesta a la enfermedad se está reforzando con la apertura de un nuevo centro de tratamiento de ébola, en Kasenyi, Ituri, y con la supervisión de más de 100 mil viajeros en los puntos de entrada del país.

Mientras que "los equipos continúan con la movilización comunitaria frente a la negación de le enfermedad y las reticencias que siguen afectando a algunas intervenciones".

La actual epidemia ya es el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2 mil 299 muertes y 3 mil 481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ICM