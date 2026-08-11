Internacional

Reportan Más de 2 Mil Muertos a Causa del Ébola en República Democrática del Congo

De acuerdo con el Ministerio de Comunicación congoleño, se han registrado hasta ahora 4 mil 381 casos confirmados de ébola, lo que sitúa la letalidad en el 45.9%

Trabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en la provincia de IturiTrabajadores de la Cruz Roja entierran a una víctima del ébola en la provincia de Ituri. Foto: Reuters

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