México y EUA Realizan Operativos en la Frontera para Evitar Contrabando de Armas y de Personas

Policías del estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez, reforzaron los operativos de seguridad en la zona fronteriza junto con autoridades de los Estados Unidos, para evitar el contrabando de armas y de personas.

Estas acciones están destinadas para dar una presencia disuasiva en lo que es el corredor fronterizo, evitar y disuadir cruces no autorizados y también localizar personas que pudieran estar en riesgo.

Al respecto, Luis Aguirre, subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado indicó:

“Hasta ahorita ya tenemos más de 200 operaciones coordinadas con la Patrulla Fronteriza quien encabeza este esfuerzo de manera conjunta y binacional en algunas mesas de seguridad donde precisamente es el protocolo de la prevención para la violencia fronteriza”

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Recorridos de vigilancia

Ahora los recorridos de vigilancia son más extensos y participan la Guardia Nacional, Defensa, además de la policía local.

Por su parte Israel Caro, coordinador Estatal en Chihuahua de Guardia Nacional, aseguró:

"Esta actividad nos ha permitido reducir delitos, de orden trasnacional, como es el tráfico de estupefacientes, el tráfico de fentanilo. El tráfico de armas ilegales que ingresan a México, también la migración ilegal y la trata de personas”

Estos operativos han permitido el rescate de migrantes que son secuestrados por grupos de la delincuencia organizada para extorsionar a sus familiares.

César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló:

“Vienen connacionales o de otros países, vienen y se entregan hacia los delincuentes, ¿Para qué? Con la intención, se les iba a hacer un cobro por cruzarlos hacia Estados Unidos y cuando ya los tienen resguardados, los privan, ¿Por qué los privan? Porque ya ahora empieza solicitar, para soltarlos, no para cruzarlos, para soltarlos, necesitan dar su familiar un monto"

Actualmente en la frontera de Juárez-El Paso, ha disminuido el paso de migrantes y los pocos que llegan, son secuestrados por el crimen organizado.

Con información de Francisco Carmona.

LECQ