Seguridad

México y EUA Realizan Operativos en la Frontera para Evitar Contrabando de Armas y de Personas

En la frontera norte autoridades de México y Estados Unidos realizan operativos para prevenir delitos como el transporte ilegal de armas, que continúa inundado el mercado negro en nuestro país

Policías de Chihuahua y Ciudad Juárez, reforzaron operativos de seguridad junto con autoridades de los Estados Unidos.Policías de Chihuahua y Ciudad Juárez, reforzaron operativos de seguridad junto con autoridades de los Estados Unidos. Foto: N+

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