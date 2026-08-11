Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Martes 11 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 11 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 11 de agosto de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones a la vialidad:

7:54 horas: cierre parcial a la circulación en km 127 de la carretera México-Querétaro, rumbo a Querétaro, debido a la volcadura de un tractocamión.

9:30 horas: sigue el cierre parcial a la circulación en km 127 rumbo a Querétaro.

Mientras que el 10 de agosto, se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 22:14 horas: en el km 58, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones).

A las 18:29 horas: en los km 42 y 62, se reportó intensa carga vehicular.

A las 16:00 horas: km 128, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:00 horas: del km 148 al 158, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 10:50 horas: en el km 50, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM/ FBPT