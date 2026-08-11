Volcadura en la México-Puebla Provoca Cierre de Vialidad y Afectaciones por Más de 3 Horas

Luego de que un camión de carga se volcó en la Autopista México-Puebla, servicios de emergencia ya laboran en la zona del accidente para restablecer lo más pronto posible la circulación. Se reporta que está cerrada la lateral de la importante vía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que la unidad de carga que se volteó transportaba escombros. “Se mantiene cerrada la vialidad en lateral de la Autopista México-Puebla al Oriente, a la altura de Eje 6 Sur Av. de las Torres, en la alcaldía Iztapalapa”.

Además de indicar que continúan las labores de servicios de emergencia para el retiro de la volcadura se recomendó recurrir como alternativa vial a los carriles centrales o, en su defecto, a la carretera Federal México-Puebla.

Previamente, desde temprano, la carretera federal México-Puebla se vio afectada por bloqueos debido a una protesta de transportistas, quienes decidieron cerrar de manera intermitente la vialidad luego de que uno de sus compañeros fuera víctima de un ataque armado el domingo anterior.

La protesta, que duró alrededor de 4 horas, fue convocada por integrantes de al menos 15 empresas de transportistas, quienes demandan a las autoridades que lleven a cabo acciones eficaces para frenar agresiones y extorsiones que afectan a los choferes.

¿Por qué bloquearon la México-Puebla?

Los transportistas señalaron que un grupo delictivo atacó una de sus unidades, en la que viajaban un conductor y una menor de 10 años.

Los manifestantes aseguran que previamente habían solicitado mayor seguridad a las autoridades, pero consideran que la respuesta no ha sido suficiente.

Ante esta situación, los transportistas optaron por realizar el bloqueo como medida de protesta y para exigir atención a sus demandas de seguridad.

El cierre se localizó en las inmediaciones del paradero de Santa Marta, en la zona de Los Reyes, donde la circulación presenta afectaciones.

El bloqueo fue intermitente, por lo que algunos vehículos todavía lograban avanzar, sin embargo, se reportó una fila extensa de automóviles y unidades de transporte en ambos sentidos de la carretera federal.

#PrecauciónVial | Se mantiene cerrada la vialidad en lateral de la Autopista México Puebla al Oriente a la altura de Eje 6 Sur Av. de las Torres, alcaldía Iztapalapa, continúa labor de servicios de emergencia para el retiro de volcadura, corte a partir de calle L. Mateos.… pic.twitter.com/CBTMOHD0hB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 11, 2026

Con información de N+