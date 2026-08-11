Accidentes

Volcadura en la México-Puebla Provoca Cierre de Vialidad y Afectaciones por Más de 3 Horas

Debido a un accidente, se mantiene cerrada la vialidad en la lateral de la Autopista México-Puebla; servicios de emergencia trabajan para restablecer la circulación

Un accidente en la autopista México-Puebla provocó caos vial; servicios de emergencia trabajan en la zona. Foto: SCCUn accidente en la autopista México-Puebla provocó caos vial; servicios de emergencia trabajan en la zona. Foto: SCC

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en la México-Puebla cierra vialidad en Iztapalapa. Servicios de emergencia trabajan para reabrir. Conoce las alternativas viales y la situación de los transportistas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+