Sociedad

Así Es Salvar un Volcán en Iztapalapa: Reforestación y Turismo Consciente

En la alcaldía más poblada de la Ciudad de México se esconden suelos volcánicos y, con ellos, un área natural protegida que se resiste ante la mancha urbana.

Inlandmex, no solo busca cambiar la narrativa de la periferia, también quiere sembrar vida.Inlandmex, no solo busca cambiar la narrativa de la periferia, también quiere sembrar vida. Foto: N+
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Salvar un Volcán en Iztapalapa: Reforestación y Turismo Consciente