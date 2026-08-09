Sociedad

Segundo Simulacro Nacional 2026: Así Sonará la Alerta Sísmica en los Celulares

El sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, se realizará el ejercicio

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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