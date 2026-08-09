Segundo Simulacro Nacional 2026: Así Sonará la Alerta Sísmica en los Celulares

Si el próximo 19 de septiembre tu celular comienza a emitir un sonido fuerte y escandaloso, no te alarmes. Se trata del alertamiento que será utilizado durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 y que llegará de manera simultánea a millones de dispositivos móviles en todo el país.

Durante una conferencia de prensa sobre el ejercicio, autoridades explicaron que el sonido de la alerta en los celulares será bastante escandaloso, por lo que pidieron a la población mantener la calma y recordar que se trata de un simulacro. El objetivo es que las personas identifiquen el alertamiento y sepan cómo actuar ante una emergencia real.

ADVERTENCIA: Se recomienda usar audífonos para escuchar el sonido de la alerta que llegará a tu celular.

Junto con el sonido, los teléfonos recibirán el mensaje: “AVISO Importante: Sigue las indicaciones de Protección Civil. Aviso importante”.

La alerta será enviada a través de la red de telefonía celular, lo que permitirá una comunicación rápida y masiva, sin que las personas tengan que contar con saldo o estar conectadas a internet.

¿Cuánto cuesta recibir la alerta sísmica en el celular?

El servicio es gratuito. Para recibir el alertamiento no es necesario tener saldo ni estar conectado a internet. Únicamente se requiere contar con el sistema operativo del teléfono actualizado.

Por ello, Protección Civil pidió a la población no alarmarse al escuchar el sonido el próximo 19 de septiembre y participar activamente en el simulacro.

La primera prueba de este sistema de alertamiento en celulares se realizó el 19 de septiembre de 2025. Posteriormente, durante el Primer Simulacro Nacional de 2026, llevado a cabo el pasado 6 de mayo en donde la alerta llegó a 87 millones de dispositivos móviles, con una efectividad de 95 por ciento.

¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2026?

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, informó que el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026.

El alertamiento se activará mediante tres vías principales: el sistema de telefonía celular, transmisiones en estaciones de radio y televisión, así como los altavoces instalados en distintas entidades.

En total, se contemplan 23 mil altavoces en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.

Para este simulacro se plantearon cinco hipótesis regionales de sismo, de acuerdo con las características de cada zona: