Muere en Chiapas Maximiliano Asturias, Fundador de Farmacias del Ahorro

Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de la cadena Farmacias del Ahorro, murió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, según un comunicado difundido este domingo por el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas.

El empresario, nacido en la ciudad de Guatemala en 1930, desarrolló su carrera en la industria farmacéutica antes de establecer en 1991 el modelo de tiendas que llegó a superar las mil sucursales en México.

El CRIT Chiapas lamenta el fallecimiento de Maximiliano Asturias

El comunicado del CRIT Chiapas fue el medio a través del cual se dio a conocer el deceso de Asturias.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento del Sr. Maximiliano Leonardo Asturias".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, deseando que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor".

El mensaje agrega que la institución se une "a su pena" y eleva "oraciones por su eterno descanso", y cierra con la frase "descanse en paz".

Así empezó Maximiliano Asturias en la industria farmacéutica en México

De acuerdo con la biografía publicada por la Asociación Nacional de Ejecutivos de Ventas de la Industria Farmacéutica (ANEVIFAC), Asturias ingresó en 1950 a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, en su ciudad natal, carrera que abandonó por motivos económicos.

A finales de ese mismo año llegó a México e ingresó como representante médico en Laboratorios Pediatría, empresa mexicana en la que trabajó hasta finales de 1955. A principios de 1956 se incorporó a la farmacéutica Lakeside, también como representante médico, en el sureste del país.

El camino de Maximiliano Asturias hasta fundar Farmacias del Ahorro

La biografía de ANEVIFAC detalla los ascensos que tuvo dentro de Lakeside antes de independizarse como empresario:

1961: se traslada a Guadalajara como supervisor.

1966: es ascendido a gerente divisional, cargo que ocupa hasta 1976.

Mediados de 1976: renuncia a Lakeside y se establece en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

1976: abre la farmacia Regia, que llega a tener hasta tres sucursales.

1991: inicia el modelo de Farmacias del Ahorro con tres sucursales.

¿Cómo creció Farmacias del Ahorro tras su fundación en 1991?

Según la misma fuente, el proyecto que arrancó con tres sucursales en 1991 alcanzó, para 2011, más de mil puntos de venta y una plantilla superior a los 14 mil empleados.

CT