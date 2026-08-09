Sociedad

Muere en Chiapas Maximiliano Asturias, Fundador de Farmacias del Ahorro

El fundador de Farmacias del Ahorro, Maximiliano Leonardo Asturias, murió en Chiapas; el CRIT Chiapas lamentó el deceso mediante un comunicado

Muere en Chiapas Maximiliano Asturias, Fundador de Farmacias del AhorroMaximiliano Leonardo Asturias Presidente de Consejo de Farmacias del Ahorro durante la firma del acuerdo "Niño seguro vale por dos " realizado en la casa del periodista. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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