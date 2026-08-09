Estas son las Alcaldías en Riesgo por Lluvias Fuertes en CDMX Este Domingo 9 de Agosto 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México elevó a alerta naranja la advertencia por lluvias fuertes en Tlalpan, mientras otras siete alcaldías de la capital permanecen en alerta amarilla, un día después de que el sábado se emitieran tres alertas por lluvia en la ciudad, entre ellas una alerta púrpura.

La alerta naranja en Tlalpan se emitió a las 13:35 horas y estará vigente de las 13:35 a las 23:00 horas de este domingo, de acuerdo con la SGIRPC.

¿Qué alcaldías de la CDMX están en alerta amarilla?

Las demarcaciones que permanecen en alerta amarilla son: