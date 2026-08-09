Sociedad

Estas son las Alcaldías en Riesgo por Lluvias Fuertes en CDMX Este Domingo 9 de Agosto 2026

Protección Civil elevó a naranja la alerta en Tlalpan por lluvias de hasta 49 milímetros y granizo, mientras siete alcaldías más permanecen en alerta amarilla

Estas son las Alcaldías en Riesgo por Lluvias Fuertes en CDMX Este Domingo 9 de Agosto 2026Un vehículo circula sobre una calle anegada durante una lluvia intensa. Foto: N+ / Archivo

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