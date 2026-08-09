Sheinbaum Encabeza Jornada Nacional de Reforestación; Drones Dispersan Semillas en Zonas Remotas

La reforestación en México suma nuevas herramientas tecnológicas para llegar a zonas de difícil acceso. Este domingo 9 de agosto, durante la Jornada Nacional de Reforestación 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizó una demostración del uso de drones para dispersar semillas en áreas de difícil acceso y de gran extensión.

La demostración se llevó a cabo en el Ejido de Santiago Xalitzintla, en San Nicolás de los Ranchos, Puebla, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de la jornada, realizada de manera simultánea en las 32 entidades federativas del país.

Drones para reforestar zonas de difícil acceso

Foto: Gobierno de México

Como parte de las actividades, autoridades realizaron una demostración técnica con drones, una herramienta complementaria que permitirá dispersar semillas en 12 sitios ubicados en 11 entidades federativas.

De acuerdo con un responsable técnico, antes de cada intervención se realiza una planeación mediante polígonos georreferenciados, con el objetivo de determinar las áreas en las que se llevará a cabo la dispersión. El seguimiento de los trabajos se realiza mediante imágenes satelitales.

Durante la demostración en Puebla, el vuelo se efectuó bajo condiciones controladas y con las medidas de seguridad correspondientes, mientras personal técnico especializado supervisó las operaciones.

Paso de los Pueblos Indígenas

Durante el acto protocolario, Sheinbaum anunció que el segundo domingo de agosto de cada año se realizará de manera permanente la Jornada Nacional de Reforestación. Además, firmó el decreto para institucionalizar este ejercicio y tomó protesta a brigadistas y voluntarios.

La presidenta señaló que la fecha coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y destacó que las zonas mejor conservadas del país se encuentran en territorios habitados por comunidades y pueblos originarios.

En ese contexto, propuso cambiar el nombre del paraje conocido como Paso de Cortés por “Paso de los Pueblos Indígenas”, al considerar que los pueblos originarios transitaron por esa zona mucho antes de la llegada de los españoles.

Sheinbaum pidió a los participantes comprometerse con la protección de la riqueza natural del país y el cuidado de ríos, lagos, montañas y manglares.