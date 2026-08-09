Política

Sheinbaum Encabeza Jornada Nacional de Reforestación; Drones Dispersan Semillas en Zonas Remotas

Los drones apoyarán la dispersión de semillas en 12 sitios de 11 entidades federativas

Presidenta Claudia SheinbaumPresidenta Claudia Sheinbaum

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