La CNHJ de Morena Ordena Suspensión de Diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares

Este sábado 8 de agosto de 2026 la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido político Morena dio a conocer una resolución sobre el caso de las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares.

En días anteriores las diputadas locales integrantes de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Puebla, realizaron algunas declaraciones polémicas durante un podcast, en contra de hombres de la tercera edad, razón por la que el partido expresó que serían investigadas.

CNHJ de Morena suspende derechos partidistas de Nayeli Salvatori y Graciela Palomares

A través de un comunicado, la CNHJ de Morena ordenó la suspensión de los derechos partidistas de las diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, mientras se resuelve de fondo el procedimiento iniciado por sus comentarios contra adultos mayores.

Se restringió la participación orgánica de ambas legisladoras dentro del partido y les impuso una serie de medidas cautelares para evitar la reincidencia o la afectación a la imagen del partido.

Entre las medidas impuestas, se inhabilitan temporalmente sus facultades de participación en asambleas, consejos, comités, comisiones y procesos internos de Morena. Y, en caso de confirmarse la sanción, quedarían vetadas del proceso electoral.

A la par, se les ordenó abstenerse de emitir comentarios discriminatorios en cualquier red social, entrevista o medio de comunicación. Además, se les prohibió presentar o justificar las expresiones investigadas como una postura, línea editorial o comunicación atribuible a Morena o a su militancia.

Resolución de Morena sobre Nayeli Salvatori y Graciela Palomares. Foto: CNHJ Morena

Nayeli Salvatori acepta resolución del CNHJ de Morena por sus declaraciones

En un video de casi 10 minutos publicado en sus redes sociales, la diputada local de Morena, Nayeli Salvatori, dijo aceptar la sanción impuesta por la Comisión reconociendo que cometió un error grave.

Sin embargo, la otra legisladora sancionada, Graciela Palomares, hasta el momento de la publicación de este artículo no se ha expresado sobre la resolución de su partido político.

Cabe recordar que tras sus comentarios polémicos sobre los hombres de la tercera edad, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dio a conocer que serían investigadas por la CNHJ, misma que publicó su resolución este sábado.

Con información de N+

GMAZ