Política

La CNHJ de Morena Ordena Suspensión de Diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia restringió la participación de Nayeli Salvatori y Graciela Palomares en eventos del partido político.

Suspensión Morena Diputadas Nayeli Salvatori Graciela Palomares Puebla Hombres Tercera EdadMorena Suspende a Diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares. Foto: Facebook Nay Salvatori y Grace Palomares

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La CNHJ de Morena suspende a las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por comentarios polémicos.

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