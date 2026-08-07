Política

Juliana Ruiz Martínez, Asume la Alcaldía de Ixhuatlán Tras Desafuero de Raúl Gonzalez Martínez

Asume Julia Ruíz Martínez la alcaldía de Ixhuatlán del Sureste, quien acudió este viernes al Congreso del Estado para hacer oficial su nombramiento.

Suplente Juliana Ruiz Martínez asume la alcaldía de Ixhuatlán del Sureste tras el desafuero de Raúl González MartínezSuplente Juliana Ruiz Martínez asume la alcaldía de Ixhuatlán del Sureste tras el desafuero de Raúl González Martínez. Foto: Juliana Ruiz Martínez,

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Con el desafuero de Raúl González Martínez, Juliana Ruiz Martínez es la nueva alcaldesa de Ixhuatlán del Sureste.

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