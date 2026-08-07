Juliana Ruiz Martínez, Asume la Alcaldía de Ixhuatlán Tras Desafuero de Raúl Gonzalez Martínez

Este viernes 7 de agosto acudió a las instalaciones del Congreso del Estado Juliana Ruiz Martínez quien asumirá la alcaldía de Ixhuatlán del Sureste, justo a unas horas de que se concretara la separación del cargo de Raúl González Martínez, quien enfrenta un proceso judicial impulsado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

“A recibir nuestra notificación que nos enviaron y nada mas se tenía que hacer de manera formal, me acompañó el Secretario del Ayuntamiento y el Jurídico”.

En una breve entrevista la ahora alcaldesa de Ixhuatlán del Sureste, señaló que el ayuntamiento ha continuado brindando servicios y atención a la ciudadanía pese a la situación que enfrenta la administración municipal.

Al ser cuestionada sobre si ha recibido presiones políticas para asumir el cargo, respondió que hasta el momento no ha ocurrido. También confirmó que no ha sostenido comunicación con el alcalde separado del cargo, Raúl González Martínez.

Oficializan desafuero de Raúl Gonzalez Martínez Exalcalde de Ixhuatlán

El desafuero fue aprobado por el Congreso de Estado de Veracruz al exalcalde Raúl Gonzalez Martínez, quien tendrá que enfrentar investigaciones ministeriales sin la protección constitucional. El decreto de desafuero fue publicado en la gaceta oficial el pasado miércoles 5 de agosto.

Raúl González Martínez es señalado por su presunta vinculación en delitos graves, incluido un caso de homicidio y su presunta relación con el atentado contra la periodista Roxana Guzmán en el sur del estado de Veracruz.

Es importante mencionar que el proceso de desafuero no determina ninguna clase de culpabilidad, sino que permite a las autoridades poder citar, investigar y en su caso procesar al exalcalde. El gobierno estatal rechazo que se trata de algún tipo de persecución política y se indicó que los implicados deberán ejercer su defensa ante la ley.