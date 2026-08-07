Infantino Llega a Colombia para Toma de Posesión de Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), aterrizó hoy en Colombia para una visita oficial que incluye su presencia en la toma de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Gianni Infantino viene de un cierre de la Copa del Mundo 2026, que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá, la cual rompió varios récords de asistencia y audiencia.

Por otra parte, en días recientes se ha visto envuelto en una polémica ante una propuesta de inversión para la organización del Mundial de futbol, la cual ha sido rechazada por la UEFA y la Federación de Asia.

Agenda de Infantino en Colombia

Sin embargo, organismos como la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y la Asociación del Futbol Argentino (AFA) han mostrado su respaldo al presidente de la FIFA.

La agenda de Infantino inicia en la ciudad de Cali, en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana, donde asistirán al Festival de Futbol a la Medida de Niños y Niñas.

Además, el presidente de la FIFA acompañará el acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.