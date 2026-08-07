Política

Infantino Llega a Colombia para Toma de Posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente de la FIFA realiza una visita oficial a Colombia este viernes

Gianni Infantino (derecha) a su llegada a Colombia el 7 de agosto 2026.Gianni Infantino (derecha) a su llegada a Colombia el 7 de agosto 2026. Foto: X @FCFSeleccionCol
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