Política

México y Perú Restablecen Relaciones Diplomáticas a partir de Hoy

Los gobiernos de ambos países acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas considerando sus lazos de hermandad, amistad y cooperación

México y Perú acuerdan restablecer relaciones diplomáticas. Foto: ReutersMéxico y Perú acuerdan restablecer relaciones diplomáticas. Foto: Reuters

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Relaciones diplomáticas entre México y Perú se reanudan. ¿Qué papel jugó el caso de Betssy Chávez en este acuerdo?

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