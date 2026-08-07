México y Perú Restablecen Relaciones Diplomáticas a partir de Hoy

Los Gobiernos de México y Perú acordaron restablecer relaciones diplomáticas hoy, 7 de agosto de 2026, considerando los lazos que los unen, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un breve comunicado de prensa conjunto, ambas naciones indicaron también que reafirmaron su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

“Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”, expresaron en el texto oficial.

¿Por qué se habían roto las relaciones diplomáticas?

El 3 de noviembre de 2025, Perú anunció que rompía relaciones diplomáticas con México debido al asilo que dio dicho país a Betssy Chávez, exprimera ministra del expresidente Pedro Castillo, en su embajada en Lima.

El Gobierno peruano acusó a los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del exmandatario Andrés Manuel López Obrador de haber interferido en los asuntos interinos de la nación sudamericana.

Días después, la administración de Perú dijo que definiría o no otorgar un salvoconducto a Chávez, lo que le permitiría salir del país andino y viajar a México; pero no había tomado una decisión hasta ahora.

Otorgan salvoconducto a Betssy Chávez

Este viernes 7 de agosto de 2026, el Gobierno peruano emitió un comunicado en alcance al informe conjunto sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México, y anunció que se otorgó el salvoconducto a Chávez.

“El Gobierno del Perú ha procedido a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de la nacional peruana Betssy Betzabet Chávez Chino”, manifestó.

Pero también expuso que la Cancillería de Perú le informó a México que Betssy Chávez fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión.

Asimismo, le notificó que la exfuncionaria está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Ante ello, recalcó que “la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”.

Por último, la Cancillería peruana reiteró su “compromiso con la diplomacia y el diálogo como herramientas esenciales para avanzar hacia un futuro de prosperidad basado en una integración profunda que privilegie la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, principios compartidos entre ambas naciones, y que inspiraron la Alianza del Pacífico”.

Betssy Chávez llega hoy a México

Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia de prensa mañanera de este viernes que tras el salvoconducto, Betssy Chávez aterrizaría hoy mismo en México.

Recordó que la exfuncionaria peruana estuvo varios meses en la embajada de México en Perú, pero después fue resguardada por Brasil ya que la sede diplomática mexicana tuvo que cerrar luego de que se rompieran las relaciones entre ambas naciones.

La mandataria nacional expuso que luego de que le fue otorgado el salvoconducto a Chávez, un avión de las fuerza aérea fue por ella.

“Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas; esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es un elemento o una acción de buena voluntad el gobierno de la presidenta Fujimori hacia México, y con esto se van a restablecer las relaciones con Perú; y nosotros, como siempre, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo, ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero es un paso y bienvenida Betssy Chávez a México”, refirió.

Relaciones de México con el mundo

Más tarde, la presidenta mexicana indicó que Betssy Chávez ya estaba en México, pues el avión aterrizaría a las 07:43. La exfuncionaria peruana estaría acompañada por dos personas de la SRE.

Destacó así la importancia del salvoconducto y del restablecimiento de las relaciones México-Perú.

Sheinbaum hizo énfasis en que es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo.

Pero recordó que en el caso de Ecuador no las hay, “porque ellos invadieron la embajada, es distinto, hay un agravio a nuestra soberanía, pero en los demás casos buscamos las relaciones de amistad, esa es la política de México. La solidaridad es el sello de nuestro pueblo y como tal, nosotros como representantes, es nuestra tarea y nuestra función”.

¿Cómo será la reapertura de las embajadas?

Por otra parte, el canciller mexicano Roberto Velasco dio a conocer que sostuvo una llamada con su homólogo peruano, Carlos Espá, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, y acordaron que los equipos de las dos cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas.

Además, informó en redes sociales que le agradeció al funcionario de Perú su gestión para el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, quien ya se encuentra en México.

“Así como la disposición de las autoridades peruanas para concretar este paso, en beneficio de los dos pueblos y de los lazos históricos que los unen”.

El titular de la SRE afirmó que con liderazgo de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori en cada país, “se abre una nueva etapa entre México y Perú”.

SPB