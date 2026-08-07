Economía

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Viernes 7 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy viernes 7 de agosto de 2026

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy en MéxicoAsí Cotiza el Precio del Dólar Hoy en México y la Frontera Norte. Foto: N+

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Hoy 7 de agosto de 2026, el dólar se cotiza a $17.15 en México. ¿Quieres saber cómo afecta esto a la frontera norte? Descubre los precios en bancos y casas de cambio.

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