¿Si Estás en Buró de Crédito Puedes Sacar una Casa del Infonavit en 2026?

Si te estás planteando adquirir una casa propia con financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero te preocupa estar en el Buró de Crédito, este 2026 hay buenas noticias para tu economía.

A principios de agosto se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos requisitos para el otorgamiento de créditos para vivienda del Infonavit.

Además, un año atrás ya se había anunciado la implementación de un modelo de crédito que permitía a trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos adquirir una casa de 600 mil pesos.

Y dado que la edad es un factor decisivo al momento de solicitar tu crédito del Infonavit para compra, reconstrucción o mejora de vivienda, en una nota previa te dimos a conocer a qué edad vence el plazo.

¿Si estás en Buró de Crédito puedes sacar una casa del Infonavit?

Dado que es una duda recurrente entre los trabajadores en activo que desean solicitar un crédito para vivienda, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit aclaró durante una conferencia de prensa en Puebla el pasado mes de junio que no es prioridad la consulta en el Buró de Crédito para sacar una casa del Infonavit, toda vez que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional.

Y agregó que más que requisitos, hay tres condiciones que deben cumplir los solicitantes de créditos para Vivienda del Bienestar:

Ser derechohabientes de Infonavit.

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos.

No tener crédito hipotecario, es decir casa propia.

Tal como lo establece el Modelo T100 del Infonavit presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en agosto del año pasado, el Buró de Crédito sólo se consulta para verificar que no se tenga otro crédito de vivienda.

Por lo que no es un condicionante para el monto del crédito que puedes obtener, y de cumplir con esta única condición, accederás al 100% de un crédito para hacerte de un patrimonio familiar.

¿Cómo aplicar a un crédito Infonavit para una casa de 600 mil pesos?

Si deseas aplicar por un crédito para comprar una de las casas de 600 mil pesos que construye el Gobierno de México, es importante que te informes sobre el Modelo T100.

Éste se otorga a personas que ganan hasta dos salarios mínimos y no tienen casa propia. Si es tu caso, debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página web del Infonavit. Iniciar sesión y en la sección "Mi Perfil" actualizar datos de contacto. Confirmar que el correo electrónico y celular siguen vigentes,. Revisar si tu perfil califica bajo el esquema T100 del Infonavit.

¿Qué documentos pide el Infonavit para el expediente del Trabajador?

De acuerdo con la publicación del DOF del 6 de agosto 2026, entre los cambios en la documentación para integrar el expediente de los trabajadores están los siguientes documentos:

CURP con datos biométricos válidos para identificar a un derechohabiente.

Constancia que acredite la asesoría, capacitación o educación financiera promovida por el Infonavit para fomentar el uso responsable del crédito.

Autorización para consultar la información de las Sociedades de Información Crediticia, como Buró de Crédito, la cual podrá otorgarse de manera autógrafa o electrónica.

Comprobante de domicilio.

SARR