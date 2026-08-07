Economía

¿Si Estás en Buró de Crédito Puedes Sacar una Casa del Infonavit en 2026?

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit aclaró qué impacto tiene la consulta de esta información en el otorgamiento de un crédito para vivienda en 2026

Viviendas Infonavit. Buró de Crédito.¿Estás en el Buró de Crédito y quieres comprar una casa del Infonavit? Te respondemos si es un condicionante para obtener apoyo económico para construir tu patrimonio. Foto: Cuartoscuro.

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