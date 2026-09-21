Pronóstico del tiempo

Alertan de Lluvias Intensas en Estos 10 Estados por la Tormenta Tropical 'Polo'

Igual se esperan afectaciones en el sur del territorio nacional, así como oleaje elevado, fuertes vientos y canales de baja presión

PoloPara el Valle de México, prevé una mañana con cielo parcialmente nublado con presencia de bruma. Foto: Reuters.

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