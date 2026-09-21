Las afectaciones de la tormenta tropical "Polo" y del monzón mexicano se sentirán con mayor impacto en al menos 10 estados del Pacífico mexicano para este lunes, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La intensificación de la depresión tropical Diecisiete-E sorprendió la noche del domingo al sur de la costa de Michoacán.

Ahora, las precipitaciones de "Polo" se extenderán por más entidades del Pacífico mexicano, junto con canales de baja presión en el interior del país en interacción con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 40.

Igual se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del territorio nacional, así como oleaje elevado en las costas del Pacífico Sur y Central. En tanto, el monzón mexicano causará lluvias intensas en el noroeste.

En contraste, se espera ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (norte, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro, sur y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Michoacán (oeste), Guerrero (centro y sur) y Tabasco (sur y este).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos, Puebla (oeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte y centro), Yucatán (sur y oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y sur).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos y Tabasco.

Así como oleaje elevado en:

De 2.0 a 3.0 metros de altura: Guerrero.

De 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Michoacán y Oaxaca.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa (sur), Nayarit Jalisco, Colima y Chiapas.

Para el Valle de México, prevé una mañana con cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en las zonas altas.

Por la tarde, se espera ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y rachas de viento.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 8 a 19 °C.

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ASJ