La depresión tropical 17-E se convirtió la noche de este domingo en la Tormenta Tropical Polo, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El sistema podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán frente a las costas de México.

El sistema provocará fuertes lluvias afectando a zonas costeras del suroeste de México esta semana. Las precipitaciones podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra.

El CNH señaló que se pronostica que la tormenta tropical Polo se fortalezca y se acerque a la costa suroeste de México para convertirse en un huracán mayor a finales de esta semana.

El centro de Polo se ubicaba cerca de los 15.1 grados de latitud norte y 104.6 grados de longitud oeste. El fenómeno avanza hacia el este-noreste a 7 kilómetros por hora, aunque se prevé que cambie de dirección durante la semana.

Polo registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, y se pronostica una rápida intensificación.

De acuerdo con el pronóstico, podría convertirse en un huracán mayor a mediados de semana.

El principal riesgo estará asociado con las lluvias. El Centro Nacional de Huracanes estima acumulados de entre 100 y 200 milímetros, con máximos de hasta 300 milímetros en zonas costeras de Michoacán, Colima y Jalisco hasta el jueves.