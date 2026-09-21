La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla ante la intensificación de lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo durante la noche de este domingo 20 de septiembre en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

El aviso contempla a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, demarcaciones donde se prevé una mayor intensidad de las precipitaciones durante las próximas horas.

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De acuerdo con la dependencia capitalina, el ambiente se mantendrá templado, con cielo nublado y presencia persistente de lluvias fuertes. Las condiciones meteorológicas también estarán acompañadas de actividad eléctrica.

La SGIRPC también advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo, un fenómeno que puede reducir la visibilidad y generar condiciones complicadas para la movilidad, además de acumularse en vialidades y zonas bajas durante los periodos de mayor precipitación.

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las lluvias en la capital y recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La intensidad de las precipitaciones puede variar entre zonas, por lo que el pronóstico podría actualizarse conforme avance la noche.

Las lluvias y la actividad eléctrica también pueden generar afectaciones en calles y avenidas, especialmente en puntos susceptibles a encharcamientos.

La Alerta Amarilla permanecerá como referencia para las nueve alcaldías señaladas durante este domingo, mientras las autoridades continúan con el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

TLS