Internacional

Casa Blanca Retira a CNN su Asignación Como Corresponsal de Prensa de Televisión

La administración de Donald Trump endurece las restricciones a medios mientras limita el acceso de la cadena a coberturas oficiales.

Trump Prohíbe Ingreso de CNN, MSNOW y Politico a la Casa BlancaDonald Trump, Presidente de EUA. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+