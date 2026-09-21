La Casa Blanca retiró a CNN su asignación como corresponsal de prensa de televisión del lunes, cuando se intensifica la prohibición de prensa impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El cambio ocurre después de que Trump afirmara el viernes que estaba “prohibiendo” el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. Un día después, reporteros de las tres organizaciones fueron impedidos de ingresar al complejo presidencial.

La Casa Blanca suele enviar un correo electrónico con "orientación diaria y calendario de prensa" que incluye la rotación para el día siguiente, identificando los medios de comunicación, de televisión, prensa escrita, radio y nuevos medios, que formarán parte del grupo.

CNN tenía previsto actuar como cadena de televisión oficial el lunes, y fue designada como la cadena que acompañaría a Trump a Nueva York, pero un correo electrónico enviado el domingo por la noche desde la Casa Blanca no mencionaba ninguna cadena de televisión como la principal selección de cadenas para la transmisión del lunes.

La cadena informó que las tres publicaciones preparan una demanda para cuestionar la restricción con base en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por su parte, sostuvo que continuará informando sobre el gobierno estadounidense pese a las limitaciones de acceso.

CNN formaba parte de una rotación histórica entre ABC, CBS, NBC y Fox News para proporcionar la cobertura televisiva conjunta del presidente. Este sistema permite que un equipo grabe las actividades de Trump y comparta las imágenes con otros medios que no tienen acceso directo.

En el nuevo calendario enviado por la Casa Blanca, ninguna cadena fue designada como principal para la cobertura del lunes.

Hearst, propietaria de estaciones de televisión local en todo Estados Unidos, aparece como equipo secundario en Washington y Real America's Voice, una cadena de orientación favorable a Trump, como equipo secundario para el viaje a Nueva York.

TLS