Internacional

Presidente de Corea del Sur Alista Reunión con Sheinbaum el Jueves

Lee pronunciará un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y expondrá propuestas para reformar el organismo internacional, para después viajar a México

Corea del SurEl viaje a México por parte del presidente fue confirmado hace un par de semanas por Sheinbaum. Foto: Reuters.

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