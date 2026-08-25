Internacional

México Plantea a Corea del Sur Cooperación en Ingeniería Aeroespacial y Defensa

El país asiático comunicó la intención de establecer un centro de cultura coreana y también se abordó crear un programa bilateral de becas

México Corea del SurAmbas naciones han intensificado sus vínculos industriales en los últimos años, un acercamiento que se ha vivido también a nivel sociocultural . Foto: SRE.

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