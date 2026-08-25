México Plantea a Corea del Sur Cooperación en Ingeniería Aeroespacial y Defensa

México planteó a Corea del Sur avanzar en la cooperación en ingeniería aeroespacial, defensa y seguridad, durante un encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el ministro surcoreano de Asuntos Exteriores, Cho Hyun.

Los cancilleres también acordaron alistar el Plan de Acción 2026-2030 y coincidieron en la relevancia de desarrollar proyectos a largo plazo que beneficien al mayor número de generaciones de sus países.

"El encuentro finalizó con el compromiso de ambas partes de estrechar los lazos bilaterales, compartir conocimiento y avanzar en temas de ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, gobernanza digital, así como defensa y seguridad", apuntó este lunes la SRE.

La Cancillería mexicana detalló en un comunicado que ambos gobiernos prevén firmar el plan de cinco años cuando los mandatarios de ambos países, Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung, se reúnan en la Ciudad de México en septiembre próximo.

En este sentido, la nota informativa detalló que ambos funcionarios celebraron que Lee aceptara la invitación de Sheinbaum y revisaron los preparativos del documento que marcará la cooperación entre los dos países durante los próximos cinco años.

Según la Cancillería mexicana, Cho comunicó la intención de establecer en México un centro de cultura coreana, mientras ambas delegaciones abordaron la creación de un programa bilateral de becas.

Velasco destacó que el intercambio económico es uno de los ejes de la relación y señaló que Corea del Sur es el quinto socio comercial de México, con un comercio de 29,700 millones de dólares en 2025.

El canciller mexicano añadió que ambos países han identificado como áreas prioritarias la innovación, la inteligencia artificial y la gobernanza digital, con la intención de avanzar de un intercambio de conocimientos hacia proyectos conjuntos.

En el plano multilateral, los ministros ratificaron su intención de seguir colaborando en la instancia de diálogo político MIKTA (integrada también por Indonesia, Turquía y Australia) y en foros como el de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el G20 y las Naciones Unidas.

La visita presidencial se prepara desde mayo, cuando Sheinbaum y Lee acordaron por teléfono profundizar la cooperación económica y ampliar comercio e inversión.

La Cancillería indicó entonces que más de 2,000 empresas surcoreanas operan en México.

Durante la madrugada del lunes, se informó que Cho pidió a Velasco facilitar la importación de petróleo crudo mexicano por parte de las empresas surcoreanas, como parte de los esfuerzos de Seúl por diversificar sus fuentes de suministro energético ante las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

Además, el canciller surcoreano pidió prestar atención a las inquietudes de las empresas surcoreanas durante el proceso de revisión del T-MEC con Estados Unidos, y propuso iniciar conversaciones para revisar el Acuerdo de Protección de Inversiones.

En julio, durante la VIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en Seúl, ambos gobiernos revisaron nuevamente los preparativos del viaje, y la titular del Ejecutivo mexicano afirmó posteriormente que Lee visitaría México en septiembre, aunque la Cancillería no precisó este lunes la fecha.

La agenda económica avanzó en mayo, cuando los ministros de Economía acordaron crear un diálogo estratégico y un grupo de trabajo para modernizar la relación comercial, atender posibles disrupciones arancelarias y mantener consultas sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En junio, enviados especiales de Lee plantearon reanudar pronto las negociaciones de un tratado de libre comercio bilateral; sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó en julio que México no prevé emprender negociaciones de nuevos acuerdos de libre comercio.

La Cancillería consideró que el encuentro presidencial permitirá aprovechar el momento bilateral y abrir una nueva etapa con acuerdos de largo plazo.

ASJ