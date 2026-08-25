Seguirán las Lluvias y los Chubascos en la Mayor Parte de México
Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país y se prevé que continúe la onda de calor en cuatro entidades
Escucha este artículo
Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país y se prevé que continúe la onda de calor en cuatro entidades
Escucha este artículo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit.
A su vez, distintos fenómenos climáticos propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.
Estas precipitaciones será acompañadas de caída de granizo en estados del occidente y centro de México; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.
Además, prevalecerá la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste); iniciando a partir de este día en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste) y Sonora (noroeste y oeste).
Este martes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (norte y centro), Jalisco (norte y centro), Colima, Michoacán (norte, centro y este) y Guerrero (este).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (centro y sureste), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (este y norte), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Tabasco, Chiapas (este y sur) y Yucatán (oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).
De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.
Mientras que en el Valle de México, por la mañana se prevén bancos de niebla, cielo medio nublado y ambiente fresco, siendo frío en zonas altas.
Durante la tarde ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y este), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; así como lluvias y chubascos en la Ciudad de México, dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima será de 23 a 25 °C. Para Toluca la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C.
Con información de Conagua
ICM