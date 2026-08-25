Pronóstico del tiempo

Seguirán las Lluvias y los Chubascos en la Mayor Parte de México

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país y se prevé que continúe la onda de calor en cuatro entidades

Un elemento de Protección Civil de Acapulco vigila el tránsito tras las fuertes lluvias en el puertoUn elemento de Protección Civil de Acapulco vigila el tránsito tras las fuertes lluvias en el puerto. Foto: Facebook | SGIRPCGro

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