La UAM Informa de Proceso Extraordinario de Admisión para el Trimestre 27-I

La Universidad Autónoma Metropolitana publicó la decisión de contribuir para ampliar la cobertura ante lo que calificó como un momento crítico en el acceso a la educación superior.

Esto es derivado de la situación que indicó no es problema de este año, ni de una sola institución, en la que miles de estudiantes no tienen lugar para seguir su formación universitaria.

Aunado a la convocatoria del Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública para ampliar de forma urgente la cobertura.

Explicó que:

“En pleno ejercicio de su autonomía y en congruencia con sus instrumentos de planeación institucional, ha decidido contribuir con una convocatoria para un proceso extraordinario de admisión para iniciar actividades escolares en el trimestre 27-I (Invierno), que comienza el 18 de enero de 2027”

Señaló que, de acuerdo con la Legislación Universitaria, a los consejos divisionales les corresponde determinar cupos y puntajes de admisión para los planes de estudio, considerando las capacidades académicas y operativas de cada división.

Y que una vez que los órganos colegiados competentes sesionen, se dará a conocer la convocatoria con fechas, lugares disponibles y condiciones de admisión.

Aclaró además que dicha situación extraordinaria se acompaña de gestiones para un consecuente aumento presupuestario.

Por lo que el aumento de la matrícula se realizará manteniendo la excelencia académica de la Universidad.

Con información de UAM.

LECQ