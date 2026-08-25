Educación

La UAM Informa de Proceso Extraordinario de Admisión para el Trimestre 27-I

La Universidad Autónoma Metropolitana informó que la convocatoria con fechas, lugares disponibles y condiciones de admisión se dará a conocer luego de que los órganos colegiados competentes sesionen

Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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