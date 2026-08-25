Seguridad

Consulado de EUA Suspende Actividades en Mexicali por Posible Amenaza de Seguridad

La representación diplomática pidió evitar edificios gubernamentales y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales

Consulado de EUA Suspende Actividades en Mexicali por Presunta AmenazaConsulado de EUA Suspende Actividades en Mexicali por Presunta Amenaza | Foto: Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana

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