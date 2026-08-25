Consulado de EUA Suspende Actividades en Mexicali por Posible Amenaza de Seguridad

El Gobierno de Estados Unidos suspendió sus actividades en Mexicali y los viajes de su personal a esta ciudad para el 25 de agosto, debido a información relacionada con una posible amenaza de seguridad.

A través del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, se emitió una alerta dirigida a ciudadanos estadounidenses que se encuentren o tengan previsto viajar a Mexicali, Baja California.

La representación diplomática indicó que la medida responde a información sobre una amenaza, aunque no detalló su naturaleza, ubicación específica ni quién estaría detrás de ella.

Entre las recomendaciones para ciudadanos estadounidenses se encuentra evitar los edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio en caso de que ocurra algún incidente y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades mexicanas.

También se les pidió informar a familiares y amigos sobre su situación en caso de presentarse algún incidente, mantenerse atentos a su entorno y consultar medios locales para conocer posibles actualizaciones.

La alerta fue difundida por el Gobierno de Estados Unidos a través de sus canales oficiales y corresponde a una medida preventiva ante la información recibida sobre la posible amenaza.

Ante esta situación, el Gobierno de Baja California informó que la Mesa de Coordinación mantiene y reforzará los protocolos de seguridad en Mexicali, con la participación de autoridades estatales y federales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California señaló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Centro Nacional de Inteligencia y Policía Municipal participan en las acciones preventivas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, general Laureano Carrillo, indicó que los operativos de prevención, patrullaje y vigilancia se mantienen activos en el municipio, como parte de las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades estatales no informaron sobre un hecho violento relacionado con la alerta estadounidense ni confirmaron públicamente la existencia de una amenaza específica contra la población de Mexicali.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó que las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089 permanecen disponibles las 24 horas.

APG