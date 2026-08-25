Seguridad

Excomisario de Atotonilco el Alto es Acusado por Casos de Tortura y Extorsión

Miguel Ángel 'N' fue detenido en la carretera estatal La Barca-Arandas y es señalado por distintos delitos cometidos cuando se desempeñaba como comandante

Policia de Atotonilco El AltoExcomisario de Atotonilco el Alto es señalado de diversos delitos

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Excomisario de Atotonilco, Jalisco, presuntamente detenido por tortura y extorsión. Miguel Ángel 'N' fue capturado en la carretera La Barca-Arandas

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