Excomisario de Atotonilco el Alto es Acusado por Casos de Tortura y Extorsión

Las autoridades informaron que el excomisario de Atotonilco El Alto, Jalisco, Miguel Ángel 'N', cuenta con antecedentes relacionados con presuntos casos de tortura y extorsión.

De acuerdo con fuentes policiales, los señalamientos en su contra surgieron cuando se desempeñaba como comandante del grupo Epsilones, durante la pasada administración de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Además, de ser investigado por Asuntos Internos por presunto acoso laboral dentro de la dependencia. El hombre fue dado de baja durante la actual administración.

Miguel Ángel 'N' fue detenido en la carretera estatal La Barca-Arandas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con el reporte. Posteriormente, elementos de Investigación lo trasladaron al Centro de Justicia de Guanajuato para la celebración de la audiencia inicial.

Antes de su captura, Miguel Ángel 'N' se desempeñaba como auxiliar en la comunidad de San Francisco de Asís. La Comisaría del municipio, perteneciente a la Región Altos Sur de Jalisco, continúa operando con normalidad.

Comunicación Social del Ayuntamiento informó que, tras la detención de Miguel Ángel 'N', el actual director de la Comisaría no se ha ausentado de su puesto y no hay más policías detenidos como parte del operativo federal del viernes pasado. Asimismo, señaló que los alrededor de 120 elementos de la corporación continúan trabajando con normalidad.

En Jalisco, de 2024 a la fecha, suman 10 funcionarios detenidos, presuntamente involucrados en irregularidades.