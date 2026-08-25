Seguridad

Emma Coronel se Estrena como Streamer con Creador de Contenido de Sinaloa

La influencer recordó cómo conoció al "Chapo" en un baile donde dijo que el capo se confundió y pensó que le habían sonreído

Emma CoronelLa influencer habló de su relación con "el Chapo". Foto: Instagram | @emma.coronel.official.

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