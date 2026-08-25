Emma Coronel se Estrena como Streamer con Creador de Contenido de Sinaloa

Emma Coronel se estrenó como streamer en Kick en una colaboración con Víctor Ordoñez, popular creador de contenido de Sinaloa, y el texano Guillermo Peña, "Wilito".

La esposa de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", exlíder del Cártel de Sinaloa, anunció su incursión en la plataforma a principios de mes, y llamó a sus usuarios a que le sugirieran con quiénes debía aparecer.

La noche de este lunes, sus "padrinos" comenzaron la transmisión dándole algunos tips para desenvolverse mejor en los streamings. La irrupción de la influencer en Kick marca un giro en sus publicaciones habituales, pues se había concentrado en publicar breves historias o fotografías en Instagram.

En semanas pasadas, se viralizó que Emma Coronel transmitía sesiones en TikTok, pero ahora busca figurar más en el ciberespacio, a través de una plataforma que le garantiza mayor monetización. Se prevé que muestre un aspecto más de su vida privada en la interacción con sus seguidores.

Kick es muy usada por creadores de contenido en Sinaloa y el pasado 4 de agosto registró en vivo el asesinato del influencer sinaloense César Gastélum, cuando este se encontraba afuera de un local de comida rápida para un reto con su amigo Alejandro Fierro.

La grabación de Emma Coronel esta noche tocó temas cotidianos, pero la dinámica giró en cocinar, así como compras en el supermercado para preparar un pastel.

En algún momento, recordó cómo conoció al "Chapo" en un baile cuando competía por ser la reina de belleza de la Feria Regional del Café y la Guayaba en Canelas, Durango, a sus 17 años.

Según su versión, el capo se confundió y pensó que le sonrieron, por lo que se animó a sacarla a bailar.

-¿Cómo fue la primera vez que lo conoció?, le preguntó Ordoñez, conocido como "Lonche de huevito".

"Bailando, ahí estaba bailando con otra chica y yo con otro chico", dijo.

"Y bien cura porque él piensa que yo... se paró la canción, de que yo me le quedé (viendo), y yo sonreí, él piensa que yo le sonreí a él, pero yo me andaba riendo porque yo estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes el curon que trae uno con ellos", dijo entre risas.

"Y nos paramos al mismo tiempo, quedamos de frente y él piensa que yo le sonreí a él y yo nunca lo saqué de su duda", confesó.

La entonces joven Emma se fue a sentar y poco después fue abordada por el narcotraficante.

"Bien respetuoso. (Dijo) que si podía bailar con (él). Primero preguntó que si yo podía bailar con él. No es que fue, vamos a bailar. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. Pero bien nice", añadió.

La transmisión de Emma Coronel en Kick acumuló 13 mil visualizaciones y duró cinco horas y media.

Víctor Ordóñez es un creador de contenido originario de Los Mochis, Sinaloa. Comenzó en Instagram en 2021 y ganó popularidad con videoblogs de viajes, estilo de vida y humor.

Ha presumido sus visitas a Italia, Japón y Colombia. Cuenta con más de 2.4 millones de seguidores en Instagram y también tiene presencia en TikTok y Kick. En abril de 2026 enfrentó a "Willito" en Supernova Génesis, donde perdió por nocaut técnico en el segundo round.

Mientras que Guillermo Peña, "Willito", es un streamer y creador de contenido nacido en McAllen, Texas. Ganó notoriedad por mostrar en redes un estilo de vida marcado por viajes, fiestas y lujo, además de sus polémicas colaboraciones con otros influencers.

Emma Coronel tiene 727 mil seguidores en Instagram. Es considerada la primera gran influencer ligada directamente con el Cártel de Sinaloa. Ha ofrecido diversas entrevistas y participado en documentales sobre su relación con el "Chapo", con quien procreó a dos hijas. Fue una de las principales protagonistas en el juicio a su esposo en Nueva York, donde él fue condenado a cadena perpetua.

En 2021, Coronel fue detenida y condenada a tres años de prisión en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa y servir de mensajera, mientras el exlíder del narco estaba en prisión en México. Solo cumplió dos años y medio en la cárcel y salió en 2023 por buena conducta. Actualmente se encuentra bajo libertad supervisada.

ASJ