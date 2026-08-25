Accidentes, Afectaciones y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este martes, la autopista México-Querétaro presentó distintos accidentes, afectaciones y problemas derivas de la lluvia, informó tanto la Guardia Nacional como Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

En las primeras horas de este día, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones y problemas viales:

A las 00:33 horas, Capufe informó que a lo largo de la carretera hubo lluvias, por lo que recomendó manejar con precaución.

A las 00:10 horas, hubo un choque por alcance múltiple en el km 40, provocando reducción de carriles para que los equipos de emergencia llegaran hasta el punto. Diez minutos más tarde, el tránsito se restableció.

A las 00:06 horas, en el km 202, dirección a la CDMX, se registró cierre a la circulación por atención de un accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada). Aunque una hora después, el problema se solucionó y el tramo operó con normalidad.

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM