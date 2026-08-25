Accidentes

Accidentes, Afectaciones y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro

Durante la madrugada se reportaron distintos incidentes y tramos peligrosos a causa de la lluvia a lo largo de la carretera

Accidente en el kilómetro 42 de la autopista México-QuerétaroAccidente en el kilómetro 42 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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