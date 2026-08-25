Accidentes

Elemento de Tránsito Muere en Accidente de Motocicleta en Tehuipango, Veracruz

Un agente de vialidad perdió la vida tras impactarse contra un vehículo de carga en Tequila. Se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

Elemento de Tránsito Muere en Accidente de Motocicleta en Tehuipango, VeracruzEl hombre se impactó de frente contra una unidad de carga. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un elemento de Tránsito fallece en Tehuipango tras un choque en moto. El accidente ocurrió en una curva pronunciada.

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