Elemento de Tránsito Muere en Accidente de Motocicleta en Tehuipango, Veracruz

Un elemento en activo de la Coordinación de Tránsito y Vialidad de Zongolica identificado como Ángel Jael 'N' perdió la vida luego de sufrir un accidente cuando circulaba a bordo de una motocicleta sobre la carretera que comunica hacia Tehuipango, municipio ubicado en la zona centro montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada, el hoy fallecido era originario del municipio de Tequila y, de acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba con dirección hacia el municipio de Zongolica cuando, al llegar a una curva pronunciada, se habría impactado contra un camión de volteo.

De manera preliminar, se indicó que presuntamente el motociclista intentaba rebasar a otra unidad que circulaba sobre la vía; sin embargo, fue impactado por un vehículo de carga, terminando debajo del mismo.

Tras registrarse el accidente, elementos de corporaciones de seguridad, así como de cuerpos de emergencia, acudieron al lugar de los hechos para socorrer al hombre; sin embargo, al llegar, se percataron de que ya no contaba con signos vitales, por lo que solo se pudo confirmar que el motociclista perdió la vida en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, el ayuntamiento de Zongolica, lugar donde el fallecido ejercía sus funciones de Tránsito y Vialidad, dio a conocer de manera oficial su fallecimiento y enviaron sus condolencias a sus familiares tras la pérdida.

Asimismo, personal de la Policía Ministerial y de la Fiscalía Regional del municipio de Zongolica tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes tras el percance en el que un elemento de la Coordinación de Tránsito y Vialidad de Zongolica perdió la vida.