Clausuran Balneario del Bosque de San Juan de Aragón por Consumo de Alcohol y Venta de Animales

El Balneario del Bosque de San Juan de Aragón fue clausurado, luego de un recorrido de inspección y vigilancia por autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema); esto fue todo lo que hallaron.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo se realizó ayer durante el desarrollo del evento denominado “Cabriones Elite”, el cual está dedicado a los fanáticos de autos, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“La Sedema refrenda su compromiso con la protección ambiental, el cumplimiento de la normatividad y la construcción de espacios públicos dignos, seguros e incluyentes para la población del norte de la Ciudad de México”, afirmó.

Las autoridades ambientales señalaron que las acciones estuvieron a cargo de integrantes de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA), la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA) y la Dirección de Gestión del Bosque de San Juan de Aragón (DGBSJA).

Durante las labores encontraron diversas irregularidades que violan las disposiciones establecidas en el Permiso Administrativo SEDEMA/DGSANPAVA/003/2022.

Entre ellas destacan el consumo de bebidas alcohólicas y actividades relacionadas con la comercialización de animales de compañía. “Hechos que serán atendidos por las autoridades competentes conforme a la normatividad aplicable”, indicaron.

A través de diversas fotografías, se dieron a conocer las evidencias o datos de prueba en los que se muestran botellas de cerveza ya vacías en las instalaciones del balneario del Bosque de Aragón.

También es posible observar a al menos 10 cachorros de raza pitbull encerrados en una jaula con colchonetas y una manta que servía de sombra. Los animales presuntamente estaban en ese lugar para ser vendidos.

“Ante estos hechos y el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el permiso administrativo, se notificó el procedimiento para llevar a cabo su desalojo y clausura”, confirmaron.

Luego de informar los detalles del cierre del Balneario del Bosque de San Juan de Aragón, la Sedema CDMX afirmó que se determinarán las medidas y, en su caso, sanciones, para atender los posibles impactos ambientales.

“A fin de garantizar la protección y el bienestar de los animales que pudieran encontrarse involucrados”, señaló.

Hasta el momento no han informado qué pasará con los cachorros que eran expuestos para ser vendidos, así como el tipo de sanciones o multas a las que se podrían hacer acreedoras las autoridades encargadas del lugar.

El Bosque de San Juan de Aragón no solo es famoso por su balneario, el cual recibe a visitantes de toda la ciudad, pero principalmente de la zona norte.

Según datos oficiales, el bosque recibe aproximadamente 5 millones de visitantes al año. Además, se tiene registro de que en los últimos 20 años se triplicó la cantidad de especies de aves observadas.

En sus 38 hectáreas de espacio natural se encuentran ecosistemas que benefician a distintas especies. Por ejemplo, hay playa de aves, jardines polinizadores, humedales, andadores, áreas verdes y zonas recreativas.

EPP