Seguridad

Clausuran Balneario del Bosque de San Juan de Aragón por Consumo de Alcohol y Venta de Animales

Autoridades de la Sedema realizaron un recorrido de inspección y vigilancia en el balneario ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero

El balneario se ubica al interior del Bosque de San Juan de Aragón en la Gustavo A. MaderoFoto: Sedema
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