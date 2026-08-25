Accidentes

Muere Motociclista al Chocar Contra Vehículo Estacionado en Ciudad Acuña

El hombre murió debido a las lesiones que sufrió durante el accidente.

Muere Motociclista al Chocar Contra Vehículo Estacionado en Ciudad AcuñaEl motociclista chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado en la avenida Las Américas. Foto: N+

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