Incendio 'Hawk' en Nevada Mantiene en Alerta a 60 Mil Personas

Los equipos de bomberos han comenzado a contener un incendio forestal en las estribaciones de Sierra Nevada, cerca de Reno, Nevada, que destruyó más de 30 viviendas al extenderse peligrosamente cerca de barrios densamente poblados, informaron las autoridades el lunes.

Según informaron las autoridades en una rueda de prensa vespertina, el incendio Hawk Fire está contenido en un 27% y no ha vuelto a propagarse. La extensión del incendio se ha mantenido estable en unos 60 kilómetros cuadrados desde que se descontroló el domingo.

"Estamos progresando", dijo Matt Zumstein, guardabosques del distrito del Servicio Forestal de Estados Unidos.

El número de residentes bajo órdenes y avisos de evacuación se redujo a aproximadamente 63,000, frente a los más de 90,000 que había cuando el incendio se propagó rápidamente durante el fin de semana.

Si bien los vientos han amainado, persiste la preocupación de que las ráfagas puedan propagar las llamas a través de la vegetación seca hacia los barrios de reciente construcción en la ciudad más grande de Nevada fuera del área metropolitana de Las Vegas.

Los bomberos también se enfrentan a altas temperaturas y baja humedad. Al menos 32 viviendas se han quemado y seis han resultado dañadas, pero las autoridades indicaron que estas cifras seguramente aumentarán a medida que los equipos de evaluación comiencen a inspeccionar las zonas calcinadas.

La alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, dijo que la forma en que el fuego se propagó tan rápidamente en su punto álgido la hizo temer lo peor.

"Iluminó estas zonas como nunca antes había visto", dijo este lunes.

"Fue impresionante, en el peor sentido de la palabra", añadió.

El incendio de Hawk provoca evacuaciones y el cierre de escuelas.

Las escuelas del condado de Washoe permanecieron cerradas el lunes debido a las evacuaciones y para despejar las carreteras y facilitar el paso de los equipos de emergencia. El gobernador de Nevada declaró el estado de emergencia en el condado y movilizó a la Guardia Nacional para colaborar en la extinción de incendios desde el aire y la protección de los barrios evacuados al noroeste del centro de Reno.

En un control de carretera, los residentes expresaron el lunes su frustración por no poder regresar a sus hogares.

"¡Aquí no hay ningún incendio! ¿Por qué está aquí la Guardia Nacional?", gritó un conductor.

El sheriff del condado de Washoe, Darin Balaam, dijo que entiende la frustración de algunos residentes por no poder regresar a casa, pero que el peligro aún no ha terminado. "Basta con una pequeña brisa y una chispa", afirmó.

Los incendios forestales cerca de Reno son atribuidos a la actividad humana.

El incendio, que comenzó cerca de la frontera con California, se extendió rápidamente el domingo. Al menos siete personas —tres bomberos y cuatro civiles— resultaron heridas.

Este es el tercer gran incendio forestal en el terreno accidentado al norte de Reno en las últimas dos semanas, todos provocados por la actividad humana, según los bomberos. No han aclarado si el incendio Hawk fue provocado intencionalmente o accidental. Gran parte del área quemada estaba cubierta de artemisa y pastizales.

Reno, con una población de aproximadamente 280,000 habitantes, es conocida por sus casinos y por ser la puerta de entrada al cercano lago Tahoe, el lago alpino más grande de Norteamérica y un popular destino vacacional. También se encuentra al suroeste del desierto de Black Rock, en Nevada, sede del festival anual Burning Man , que comienza el próximo domingo.

Muchos de los que viajan a Burning Man hacen de Reno una parada habitual. El lunes, los organizadores pidieron a los asistentes que no acapararan habitaciones de hotel ni otros recursos destinados a los evacuados por los incendios, y que tuvieran en cuenta los cierres.

ASJ