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Incendio 'Hawk' en Nevada Mantiene en Alerta a 60 Mil Personas

Reno, zona cercana a la emergencia, es una ciudad conocida por sus casinos y por ser la puerta de entrada al lago Tahoe, un popular destino vacacional

RenoLos incendios forestales cerca de Reno son atribuidos a la actividad humana. Foto: AP.

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