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Niñera Secuestra a Dos Niñas en Atlanta; el Llanto de una Bebé las Salvó

Norah, de 11 meses, y Zola, de 4 años, fueron encontradas a salvo dentro de un remolque; los agentes tuvieron que romper un candado para ingresar.

Policías hallaron a las dos niñas a salvo dentro de un tráiler. Foto: Atlanta Police DepartmentPolicías hallaron a las dos niñas a salvo dentro de un tráiler. Foto: Atlanta Police Department

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El FBI rastreó el celular de Lakesha Brown hasta una propiedad en Atlanta, donde el llanto de una bebé ayudó a los detectives a localizar a las dos niñas

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