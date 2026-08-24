Niñera Secuestra a Dos Niñas en Atlanta; el Llanto de una Bebé las Salvó

Dos niñas de 11 meses y 4 años fueron encontradas a salvo en Atlanta, Georgia, EUA, después de una intensa búsqueda que comenzó cuando desaparecieron mientras estaban bajo el cuidado de su niñera. Las autoridades identificaron como sospechosa a Lakesha Brown, de 42 años, quien fue detenida durante el operativo.

El caso dio un giro aún más inquietante después de que se conociera que la mujer ya había sido acusada años atrás por el presunto secuestro de un bebé de apenas cuatro días de nacido.

Las menores fueron identificadas como Norah, de 11 meses, y Zola, de 4 años. De acuerdo con el Departamento de Policía de Atlanta, ambas habían quedado al cuidado de Brown durante el fin de semana. Lo que inicialmente debía ser una salida cotidiana de su madre terminó desencadenando una búsqueda en la que participaron autoridades locales y el FBI.

De acuerdo con las autoridades, Elica Redding, madre de las menores, dejó a sus dos hijas bajo el cuidado de Brown mientras salía a cenar el sábado 15 de agosto. La madre conocía a la mujer desde aproximadamente un año antes y, según la información difundida por la policía, Brown había conseguido ganarse su confianza hasta encargarse del cuidado de las pequeñas.

El problema comenzó cuando Redding regresó esa noche y no consiguió comunicarse con la niñera. Ante la desaparición de Brown y de sus hijas, la preocupación aumentó y el caso fue reportado mediante una llamada al 911. La Policía de Atlanta inició entonces la búsqueda de las dos menores ante el temor de que pudieran encontrarse en peligro.

Las autoridades posteriormente emitieron una alerta “Critical Missing Child”, utilizada en Georgia para casos de menores desaparecidos considerados en una situación de peligro extremo. La movilización permitió ampliar la búsqueda mientras los investigadores trataban de determinar dónde se encontraban Brown y las niñas.

El lunes 17 de agosto se produjo el avance decisivo. El FBI logró rastrear el teléfono de Lakesha Brown mediante datos de geolocalización celular, información que condujo a los agentes hasta un complejo de departamentos ubicado al suroeste de Atlanta. Una vez en el sitio, los oficiales recorrieron la propiedad y buscaron información entre personas de la comunidad para intentar precisar el lugar donde podría encontrarse la sospechosa.

Mientras los investigadores trabajaban en la zona, recibieron información que apuntaba a que Brown podía encontrarse cerca. Fue entonces cuando ocurrió un hecho que resultó crucial: los detectives escucharon el llanto de un bebé procedente de un remolque ubicado en la propiedad.

El teniente Christopher Butler, comandante de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Atlanta, explicó durante una conferencia de prensa cómo los detectives obtuvieron información de la comunidad y posteriormente escucharon al bebé.

“Mientras estábamos en el sitio trabajando con algunas personas de la comunidad, nos enteramos de que nuestra sospechosa podría encontrarse en la zona. Nuestros detectives actuaron con base en esa información y, mientras se encontraban en la zona, oyeron el llanto de un bebé. Ante esa situación de urgencia, procedieron a entrar rápidamente en un remolque situado en la propiedad y pudieron localizar a las niñas y a nuestra sospechosa”, explicó Butler.

La situación obligó a los agentes a actuar rápidamente. Durante el rescate, los oficiales tuvieron que romper el candado de la puerta del remolque para poder ingresar. En el interior localizaron a Norah y Zola junto con Lakesha Brown, quien fue puesta bajo custodia.

La policía informó que las dos niñas estaban a salvo. Posteriormente pudieron reunirse con su madre, poniendo fin a una búsqueda que había comenzado después de que la mujer encargada de cuidarlas dejara de responder.

El hallazgo fue especialmente relevante por las edades de las menores. Una de ellas tiene apenas 11 meses, mientras que su hermana tiene 4 años, una circunstancia que incrementó la preocupación de las autoridades durante las horas en que se desconocía su ubicación.

Tras el operativo, Lakesha Brown quedó bajo custodia de las autoridades. La mujer enfrenta dos cargos relacionados con secuestro y otros dos por crueldad infantil en primer grado, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

Brown renunció a su comparecencia inicial ante un tribunal y permanece detenida en la cárcel del condado de Fulton, según los reportes disponibles.

Las autoridades también dieron a conocer un elemento relevante sobre la relación entre Brown y la familia. Según la investigación, la mujer habría conocido a la madre de las niñas mediante un grupo de Facebook y posteriormente comenzó a ofrecer sus servicios como niñera. Esa relación habría evolucionado durante aproximadamente un año hasta que Redding adquirió suficiente confianza para dejar a sus hijas bajo su cuidado.

El caso adquirió una dimensión todavía más preocupante después de conocerse un antecedente de Brown. En 2021, cuando tenía 37 años, fue acusada en Alabama por el presunto secuestro de un bebé de solo cuatro días de nacido, según información de las autoridades del condado de Jefferson.

En aquel caso, el recién nacido también fue localizado sano y salvo. Brown fue acusada entonces de secuestro en primer grado. El antecedente volvió a cobrar relevancia tras su detención en Atlanta por la desaparición de Norah y Zola.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias relacionadas con la desaparición de las dos niñas y los hechos atribuidos a Brown. Lakesha Brown es una persona acusada y no condenada por los hechos descritos en este caso. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes mediante el debido proceso.

Con información de Fernanda Sánchez Rodríguez.