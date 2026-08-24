Jurado de EUA Presenta Cargos contra 31 Acusados por Red Ligada a Cárteles Mexicanos

El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, anunció que un Gran Jurado estatal presentó 59 cargos contra 31 sujetos vinculados a una red de narcotráfico donde colaboraban tanto cárteles mexicanos como pandillas de Charleston.
El funcionario también señaló que la operación Último Bastión desmanteló a redes criminales conectadas con el crimen organizado en México. Durante el fin de semana, este operativo atacó varias células delictivas a lo largo del estado.
Según señaló un comunicado, la operación Último Bastión surgió a raíz de investigaciones sobre clubes nocturnos no autorizados en Charleston , conocidos por atraer a miembros de pandillas y supuestos migrantes indocumentados. Estos sitios, a decir del gobierno, se habían convertido en focos de narcotráfico, prostitución y violencia de pandillas.
Tras meses de vigilancia, recopilación de inteligencia e investigaciones del Gran Jurado Estatal, varios organismos colaboradores ejecutaron una orden estatal de registro e incautación en un club nocturno no autorizado de North Charleston, durante la madrugada del domingo 8 de febrero. Aquella incursión resultó en la detención de 86 personas: 79 detenciones administrativas de inmigrantes indocumentados y siete detenciones por delitos penales.
Además, se identificó a cuatro víctimas de trata y se localizó a un menor de edad, quien fue entregado a sus familiares. Durante el operativo se incautaron “armas de fuego, 45 gramos de cocaína, crack, fentanilo, metanfetamina y 347 gramos de marihuana”.
Después de esta operación, las investigaciones se ampliaron hasta culminar con las detención de la semana pasada, en que se incautaron varios kilogramos de fentanilo, metanfetamina y cocaína. En un comunicado, Alan Wilson declaró:
“El narcotráfico proveniente de cárteles mexicanos representa una amenaza para la seguridad nacional, y felicito a nuestras agencias asociadas por realizar la difícil y peligrosa labor de investigar y detener a presuntos individuos vinculados a pandillas y cárteles”.
El funcionario también señaló que la investigación no se limitó al combate al narcotráfico, sino a delitos aledaños que suelen ser perpetrados por los mismos grupos:
“Esta investigación abarca no solo el narcotráfico a gran escala, sino también el contrabando de armas, la prostitución y tiroteos; a menudo, los negocios y clubes nocturnos que operan ilegalmente son el epicentro de esta actividad delictiva”.
Tras la publicación del informe, el fiscal publicó un mensaje a través de X donde advirtió: “A los cárteles y pandillas que envenenan nuestras comunidades: vamos por ustedes”.