Jurado de EUA Presenta Cargos contra 31 Acusados por Red Ligada a Cárteles Mexicanos

El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, anunció que un Gran Jurado estatal presentó 59 cargos contra 31 sujetos vinculados a una red de narcotráfico donde colaboraban tanto cárteles mexicanos como pandillas de Charleston.

El funcionario también señaló que la operación Último Bastión desmanteló a redes criminales conectadas con el crimen organizado en México. Durante el fin de semana, este operativo atacó varias células delictivas a lo largo del estado.

Según señaló un comunicado, la operación Último Bastión surgió a raíz de investigaciones sobre clubes nocturnos no autorizados en Charleston , conocidos por atraer a miembros de pandillas y supuestos migrantes indocumentados. Estos sitios, a decir del gobierno, se habían convertido en focos de narcotráfico, prostitución y violencia de pandillas.

Tras meses de vigilancia, recopilación de inteligencia e investigaciones del Gran Jurado Estatal, varios organismos colaboradores ejecutaron una orden estatal de registro e incautación en un club nocturno no autorizado de North Charleston, durante la madrugada del domingo 8 de febrero. Aquella incursión resultó en la detención de 86 personas: 79 detenciones administrativas de inmigrantes indocumentados y siete detenciones por delitos penales.

Además, se identificó a cuatro víctimas de trata y se localizó a un menor de edad, quien fue entregado a sus familiares. Durante el operativo se incautaron “armas de fuego, 45 gramos de cocaína, crack, fentanilo, metanfetamina y 347 gramos de marihuana”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. EUA Confisca 138 Armas de Fuego que se Pretendían Enviar a México desde Carolina del Norte

Después de esta operación, las investigaciones se ampliaron hasta culminar con las detención de la semana pasada, en que se incautaron varios kilogramos de fentanilo, metanfetamina y cocaína. En un comunicado, Alan Wilson declaró:

“El narcotráfico proveniente de cárteles mexicanos representa una amenaza para la seguridad nacional, y felicito a nuestras agencias asociadas por realizar la difícil y peligrosa labor de investigar y detener a presuntos individuos vinculados a pandillas y cárteles”.

El funcionario también señaló que la investigación no se limitó al combate al narcotráfico, sino a delitos aledaños que suelen ser perpetrados por los mismos grupos:

“Esta investigación abarca no solo el narcotráfico a gran escala, sino también el contrabando de armas, la prostitución y tiroteos; a menudo, los negocios y clubes nocturnos que operan ilegalmente son el epicentro de esta actividad delictiva”.

Tras la publicación del informe, el fiscal publicó un mensaje a través de X donde advirtió: “A los cárteles y pandillas que envenenan nuestras comunidades: vamos por ustedes”.