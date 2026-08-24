Internacional

Jurado de EUA Presenta Cargos contra 31 Acusados por Red Ligada a Cárteles Mexicanos

El fiscal Alan Wilson dio a conocer la operación Último Bastión, que ayudó a desmantelar redes criminales de Charleston que colaboraban con cárteles mexicanos en el trasiego de drogas

Alan Wilson, fiscal general de Carolina del SurAlan Wilson, fiscal general de Carolina del Sur, da a conocer cargos contra 31 sospechosos vinculados a narcotráfico. Foto: Reuters

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